Испания предоставит 500 000 доз вакцины Mpox Африке.

В связи с ухудшением ситуации с вспышкой оспы обезьян в различных странах Центральной Африки Испания решила предоставить региону 500 000 доз вакцины. Эта донация составляет 20% всех запасов вакцины от оспы обезьян Испании, согласно заявлению Министерства здравоохранения Испании вчера. Испанское правительство призывает другие европейские страны последовать этому примеру, предоставив аналогичные 20% своих запасов вакцины от оспы обезьян пострадавшим африканским странам, а не оставлять их в регионах, где нет кризиса. Министерство здравоохранения Испании не раскрыло информацию о странах-получателях или графике поставок.

Число случаев и смертей от оспы обезьян растет в Африке. С июля были зафиксированы спорадические вспышки в Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Всемирная организация здравоохранения классифицировала нынешнюю вспышку более опасного подвида 1b как глобальную проблему здравоохранения.

Уже в понедельник правительство Германии объявило о своем намерении предоставить 100 000 доз вакцины от оспы обезьян пострадавшим регионам, в основном в Африке. Эти дозы будут предоставлены "в ближайшее время" из запасов бундесвера, как подтвердил пресс-секретарь правительства Штефан Хайбestreит. Это означает, что Германия практически исчерпала все свои запасы вакцины от оспы обезьян для этой цели. По словам представителя Министерства обороны, текущий запас составляет 118 000 доз. Пока не принято решение о возможном повторном заказе.

Вирус оспы обезьян был впервые обнаружен в лабораторных мартышках в Дании в 1958 году. Это заболевание, характеризующееся лихорадкой, мышечными болями и поражениями кожи, подобными оспе, в течение нескольких десятилетий было известно как оспа обезьян.

Испания выразила обеспокоенность по поводу растущего числа случаев и смертей от оспы обезьян в Африке, в частности в странах, таких как Демократическая Республика Конго, Бурунди, Кения, Руанда и Уганда. В ответ Испания обязалась направить 500 000 доз вакцины от оспы обезьян в пострадавшие регионы, что составляет 20% всех запасов вакцины от оспы обезьян Испании.

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