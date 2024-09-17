Испания должна выплатить компенсацию за спорный случай с переливанием крови, в котором участвовал Свидетель Иеговы.

Из-за нежелательной переливания крови Европейский суд по правам человека оштрафовал Испанию. В решении из Страсбурга суд объявил, что Испания нарушила право женщины на частную жизнь и семейную жизнь, а также её свободу религии, как это определено в Европейской конвенции о правах человека.

В результате Испания должна выплатить женщине 26 000 евро, из которых 12 000 евро за понесенный ущерб и 14 000 евро на покрытие судебных расходов.

Дело касалось женщины из Эквадора, члена религиозной группы Свидетелей Иеговы. В 2018 году во время экстренной операции в Испании ей сделали переливание крови. Согласно верованиям Свидетелей Иеговы, такие переливания противоречат воле Бога. Перед операцией она подписала документы, чтобы этого не произошло.

Когда её перевели из больницы в родном городе Сорию в Мадрид из-за сильного кровотечения в 2018 году, врачи проконсультировались с судьей о её религиозной принадлежности и дальнейших действиях. К сожалению, судья не знал о подписанных документах, и переливание крови было санкционировано. После выздоровления женщина подала в суд на судью, но испанская судебная система отклонила её просьбу. В марте 2020 года она обратилась в суд по правам человека.

Суд пришел к выводу, что хотя врачи действовали для обеспечения "эффективного лечения" пациента, женщине не была предоставлена возможность полностью реализовать свою "автономию" в соответствии с важным учением своей религии.

58-летняя женщина выразила удовлетворение тем, что "справедливость восторжествовала" после решения. Она также выразила надежду, что это решение поможет в будущем защитить права других, как сообщает агентство новостей AFP. Религиозное сообщество Свидетелей Иеговы решительно выступает против переливаний крови, считая кровь священной и цитируя несколько библейских стихов в поддержку своей позиции.

В свете этого решения Испании теперь необходимо обеспечить, чтобы подобные коммуникационные ошибки, связанные с религиозными убеждениями, не происходили в будущих медицинских ситуациях с пациентами. Европейский суд по правам человека признал, что права женщины на свободу религии, а также её право на частную жизнь и семейную жизнь были нарушены из-за "других" обстоятельств, помимо просто переливания крови.

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