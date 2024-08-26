Исландия испытывает обвал пещеры в ледяной местности.

На леднике в Исландии в трещине ледяной пещеры, к сожалению, погиб, по крайней мере, один турист. Еще один человек получил серьезные травмы и был эвакуирован вертолетом в больницу в Рейкьявике, в настоящее время его состояние стабильное, согласно сообщению полиции Исландии в Facebook.

Двое других туристов, предположительно погребенных под льдом, все еще числятся пропавшими без вести после инцидента на леднике Breidamerkurjökull. Спасательная операция была временно приостановлена из-за сложной и опасной местности на месте происшествия, а также из-за темноты ночи и возобновится с рассветом.

Пострадавшие были среди группы из 25 международных туристов, изучавших ледяную пещеру. Их национальности пока не раскрываются. Исландия, известная своими ледниками, гейзерами, вулканами и водопадами, привлекает множество смелых путешественников из Германии.

Breidamerkurjökull является языком ледника Ватнайёкюдль на юго-востоке Исландии, расположенным возле Северного Ледовитого океана. Перед ним находится величественный ледниковый залив Jökulsarlón, украшенный плавающими айсбергами, который является популярной достопримечательностью для посетителей в Исландии. Эта область предлагает множество пеших туров по языкам ледников и внутри ледяных пещер.

Несмотря на сложные обстоятельства, по крайней мере, несколько спасателей надеются присоединиться к операции с рассветом. Кроме того, по крайней мере, погибший турист и тот, кто находится в больнице, могут быть причислены к числу более удачливых в этой трагической ситуации.

Читайте также: