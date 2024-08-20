Иранские чиновники закрыли немецкоязычное учебное заведение в Тегеране.

Иранские власти закрыли Институт немецкого языка (ДСИТ), расположенный в северной части Тегерана. По словам очевидцев, здание было окружено силами безопасности, а изображения значительного присутствия полиции возле языковой школы были распространены в социальных сетях.

Власти заявили, что закрытие связано с нарушением иранских законов, как сообщается на портале правосудия Misan. Также сообщалось о закрытии двух "несанкционированных" немецких учреждений. Веб-сайт Nurnews, близкий к Совету безопасности Ирана, предположил, что это шаг был ответом на закрытие Исламского центра Гамбурга (ИЗХ).

Спикер МИД Германии осудил это действие, назвав его "необоснованным" по отношению к Институту немецкого языка в Тегеране. Институт является хорошо известным и признанным центром, где люди прилагают большие усилия в сложных условиях, чтобы выучить язык.

Между тем, было объявлено, что иранского посла в Берлине вызовут. Спикер потребовал, чтобы новое иранское правительство немедленно разрешило возобновить занятия в институте.

Месяц назад федеральный министр внутренних дел, Нэнси Фэзер (СДПГ), запретила ИЗХ как "главный иранский пропагандистский центр в Европе". По всей стране полиция конфисковала активы и имущество центра и пяти связанных частичных организаций. В ответ Иран вызвал немецкого посла. Ассоциация ИЗХ также подала иск против решения Федерального министерства внутренних дел о запрете через неделю.

В течение многих лет между Тегераном и Берлином сохраняются напряженные дипломатические отношения. В настоящее время в Иране удерживаются несколько немецких граждан, некоторые из которых также имеют иранские паспорта. Критики обвиняют Тегеран в использовании иностранных граждан в качестве политических заложников. Однако Иран отрицает эти обвинения, утверждая, что аресты связаны с обвинениями в шпионаже. В начале 2023 года немецко-иранский Джамшид Шармахд был приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме.

Согласно информации на веб-сайте, Институт немецкого языка Тегеран (ДСИТ) был основан в 1995 году посольством Федеративной Республики Германия в Иране. В настоящее время в институте работает 85 преподавателей, как сообщает МИД.

Иранские власти оправдали закрытие Института немецкого языка (ДСИТ) якобы из-за нарушения иранских законов, как сообщается на портале правосудия Misan. Власти также закрыли два "несанкционированных" немецких учреждения в ответ на закрытие Исламского центра Гамбурга (ИЗХ) немецкими властями.

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