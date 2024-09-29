Иран требует срочного заседания Совета Безопасности ООН

После фатального взрыва, в результате которого был убит лидер Хезболлаха Хасан Насралла во время израильского авиаудара в Ливане, Иран потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В письме, направленном иранским послом в ООН Амиром Сейедом Иравани членам Совета, Иран осудил убийство Насраллы Израилем.

Иравани призывает Совет Безопасности вмешаться и остановить непрерывную агрессию Израиля, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт в регионе. В сообщении подчеркивается, что Иран оставляет за собой право принять необходимые меры в соответствии с международным правом.

Китай также выразил обеспокоенность в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Министерство иностранных дел Китая заявило, что внимательно следит за развитием событий и глубоко обеспокоено усилением tensions в регионе. Он призвал все заинтересованные стороны, в частности Израиль, как можно быстрее снизить напряженность.

Трагедия в сердце Бейрута

На вопрос о вероятности израильского наземного вторжения в Ливан президент США Джо Байден заявил, что "настало время для перемирия". Ранее он назвал смерть Насраллы "справедливым актом" в ответ на его жертвы. Израиль имеет право защищаться от террористических групп, поддерживаемых Ираном. После разговора с премьер-министром ЛиванаNajib Mikati британский министр иностранных дел Дэвид Ламми призвал немедленно прекратить военные действия. "Мы согласны, что немедленное прекращение насилия необходимо, чтобы положить конец кровопролитию", - заявил он. Франция также призвала Израиль прекратить свои атаки. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил противодействие израильской наземной операции в Ливане.

Насралла был убит в пятницу в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. Этот влиятельный человек в Ливане считался одним из самых могущественных людей в стране. Израильская армия заявила, что Насралла был убит во время встречи руководства Хезболлаха в его штаб-квартире в пригороде Бейрута.

Государственное иранское информационное агентство Ирна сообщило о смерти Аббаса Нилоушанхана, заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур по поводу трагедии. Первичный вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф угрожал Израилю, обещая, что смерть Насраллы приведет к его гибели, согласно иранскому информационному агентству Исна. В ответ МИД Ирана, который финансово поддерживает Хезболла, написал в своем сервисе X, что наследие Насраллы будет жить, и "его священная цель будет достигнута с освобождением Иерусалима", если будет на то воля Божья.

Иран поддерживает Хезболла уже много лет, а его вооруженное крыло считается террористической организацией ЕС. Это шиитское ополчение является неотъемлемой частью "Оси Сопротивления", возглавляемой Ираном, в которую входят радикальная исламская палестинская организация ХАМАС в секторе Газа, йеменское ополчение хути, шиитские фракции в Ираке и Сирии и связанные группы. Их основная цель - противостоять Израилю.

Министерство иностранных дел Китая выразило обеспокоенность по поводу эскалации tensions на Ближнем Востоке, в частности кризиса в Ливане, и призвало все заинтересованные стороны, в том числе Израиль, как можно быстрее снизить напряженность. Учитывая глобальные последствия этой ситуации, Китай может рассмотреть возможность сотрудничества с международными организациями, такими как ООН, для поддержания мира и стабильности в регионе, учитывая его значительную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности.

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