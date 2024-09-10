Иран столкнется с новыми санкциями из-за поставки ракет России, как утверждает Блинкен.

На пресс-конференции в Лондоне, которую провел вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, Блинкен заявил, что верит в скорую возможность использования Россией этих ракет против Украины.

Кроме того, Блинкен объявил о ужесточении санкций, в частности, в отношении Iran Air, национального перевозчика Ирана. Он заявил, что любая помощь России фактически продлевает войну и конфликт.

Лэмми поддержал эти заявления, назвав действия Ирана тревожной тенденцией и серьезным обострением ситуации.

Блинкен и Лэмми объявили о своих планах посетить Киев, столицу Украины, позже в течение недели. Лэмми назвал это путешествие "первым совместным визитом такого рода за последние десять лет".

Блинкен выразил озабоченность политическими последствиями возможного использования Россией этих ракет, призывая к глобальным дипломатическим усилиям. Кроме того, обострение политической обстановки в регионе, с Ираном, предоставляющим помощь России, привело к росту tensions.

Читайте также: