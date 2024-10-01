Иран не заявляет о развертывании войск в Ливане или Газе.

В связи с обострением конфликта между Израилем и проиранской организацией Хезболлах в Ливане, Иран четко заявил, что не планирует направлять войска в данный регион. Как заявил в понедельник представитель МИД Ирана Насер Канани в Тегеране, "Нет необходимости отправлять дополнительные или добровольные силы из Исламской Республики Иран". Он подчеркнул, что Ливан и силы на палестинских территориях обладают способностью и силой для самозащиты от враждебности. Канани также отметил, что они не получали подобных запросов ни от кого и были проинформированы, что помощь иранских войск не требуется.

Одновременно Канани объявил о мести за нападения израильской армии на иранцев. Он заявил: "Оккупирующий сионистский режим не избежит возмездия и наказания за злодеяния, которые он совершил против иранского народа, сил сопротивления, иранских гражданских лиц и военных".

Лидер Хезболлах Хасан Насралла, вместе с другими высшими членами проиранской организации, погиб в результате израильского авиаудара в южном Бейруте в пятницу. Среди погибших также был заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Аббас Нилоурашан.

Иран усиливал Хезболлах во время ливанской гражданской войны, предоставляя финансовую поддержку и вооружение шиитской организации. Хезболлах является частью "Оси сопротивления", возглавляемой Ираном, которая противостоит Израилю, также включающей радикальную исламскую палестинскую организацию ХАМАС и хуситских повстанцев в Йемене.

Как сообщается на правительственном сайте, президент Ирана Масуд Пешекиан выразил соболезнования Насралле в офисе Хезболлах в Тегеране в понедельник. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что смерть Насраллы не останется безнаказанной, а вице-президент Мохаммад Реза Ареф угрожал, что убийство Насраллы приведет к "разрушению" для Израиля.

Европейский Союз, выразив озабоченность эскалацией tensions между Израилем и проиранской Хезболлах в Ливане, выпустил заявление, призывающее к деэскалации и соблюдению международного права. Европейский Союз также осудил недавний авиаудар в Бейруте, в результате которого погиб лидер Хезболлах Хасан Насралла и другие высокопоставленные члены, подчеркнув важность поддержания мира и стабильности в регионе.

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