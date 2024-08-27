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Иран: Лидер Хаменеи открыто обсуждает с США ядерную программу Ирана

Неограниченные возможности общения

 and  Lauren Adams
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Лидер Ирана Али Хаменеи посещает выставку вооружения, организованную Корпусом стражей исламской...
Лидер Ирана Али Хаменеи посещает выставку вооружения, организованную Корпусом стражей исламской революции, предположительно намекая на возможные военные действия против Израиля

Иран: Лидер Хаменеи открыто обсуждает с США ядерную программу Ирана

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, кажется, открыт для беседы с американцами о своей ядерной ситуации. Во время беседы с президентом Ирана Масудом Ахаondi, транслировавшейся по государственному телевидению в один из вторников, Хаменеи заявил, что нет предела разговорам с противником. Однако он четко обозначил границы для любых переговоров и напомнил о недоверии к США. Его слова совпадают с теми, которые он высказывал в 2015 году во время ядерной сделки, когда Иран согласился ослабить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Хаменеи, будучи верховным руководителем всех государственных дел в Иране, обещал провести успешные переговоры с Западом во время своей президентской кампании. Его министр иностранных дел Аббас Араghi сыграл значительную роль в переговорах, которые привели к ядерной сделке 2015 года. Бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, присутствовавший на встрече между Хаменеи и Ахаondi, позже присоединился к кабинету в качестве вице-президента.

Госдепартамент США, когда его спросили об этом, намекнул, что они будут оценивать лидеров Ирана по их действиям, а не по словам. Они считают, что дипломатия является лучшим вариантом для долгосрочного и успешного решения ядерного кризиса. "Но давайте будем честными, мы еще очень далеко от этого, учитывая, что Иран продолжает испытывать пределы в различных областях, в том числе в ядерной сфере, и его нежелание сотрудничать с МАГАТЭ", - заявили они. Если Иран хочет показать свою серьезность или продемонстрировать новый подход, он должен приостановить свои ядерные разработки и начать конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ".

После распада ядерной сделки 2015 года Иран снял все ограничения. Он обогащал уран до почти оружейного уровня. Дональд Трамп, бывший президент США, вывел США из соглашения.

Во время беседы с Ахаondi Хаменеи еще раз подчеркнул свою позицию по ядерной программе Ирана, заявив, что страна не будет жертвовать своими ядерными правами. Несмотря на ядерную сделку 2015 года, которая предусматривала ограничение ядерной программы Ирана, ядерная программа остается важной составляющей национальной безопасности Ирана.

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