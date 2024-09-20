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ПолитикаНовостиВойна с Израилем

Иран якобы стоит за заговором об убийстве Нетаньяху <unk> задержание

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

Иран якобы стоит за заговором об убийстве Нетаньяху <unk> задержание

В результате расследования правоохранительных органов стало известно, что Иран якобы планирует организовать покушение на видных израильских политиков, в том числе премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Галата. Поразительно, но предполагаемым убийцей должен был стать израильский еврей. К счастью, этого не произошло.

Израильский гражданин был арестован и находится под следствием за то, что был завербован Ираном для убийства высокопоставленных чиновников правительства. По данным израильской полиции и Shin Bet, предполагаемыми жертвами должны были стать премьер-министр Бени Ганц, министр обороны Йоав Галант или глава службы внутренней безопасности Shin Bet Ронен Бар. Подозреваемый - еврейский израильтянин.

Подозреваемый длительное время проживал в Турции и имел связи с живущими там иранцами. Он якобы дважды въезжал в Иран через Турцию в последние месяцы для тайных встреч с представителями иранской разведки. Он получал вознаграждение за планы покушения. Израильтянина арестовали в прошлом месяце, и против него уже предъявлены обвинения.

Месть за гибель Хания

Покушения якобы были спланированы в качестве мести за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране, за которое Израиль считается ответственным. Во время встреч иранские официальные лица якобы предложили израильскому наемнику завербовать россиян или американцев, готовых убить критиков правительства Ирана в Европе или США.

Шин Бет уже объявил во вторник, что предотвратил взрывное нападение ливанской, поддерживаемой Ираном, шиитской организации "Хезболла" на бывшего высокопоставленного израильского чиновника безопасности. Нападение было запланировано на ближайшее время. Цель этого нападения не была раскрыта.

Иран и Хезболла обвиняют Израиль в взрывах устройств связи в Ливане. В последние дни более 30 человек погибли и более 3000 получили ранения, в том числе многие члены Хезболлы. Израиль не взял на себя ответственность за нападение.

Напряженность между Ираном и Израилем продолжает расти, и Иран якобы планирует новую "войну с Израилем", целясь в видных израильских политиков в ответ на предполагаемое израильское участие в убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хания. Израильский еврей, подозреваемый в завербовании Ираном, был арестован за планирование покушения на израильских официальных лиц, таких как премьер-министр Бени Ганц, министр обороны Йоав Галант или глава службы внутренней безопасности Shin Bet Ронен Бар.

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