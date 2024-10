Инциденты 7 октября стали поворотным моментом в политическом ландшафте США.

В настоящий момент никто не осознавал глобальных и внутренних политических последствий его обещания. Последующий конфликт раскрыл решающую роль, которую США играют в выживании Израиля, но также существенно напряг союз. Этот конфликт также выявил и усилил некоторые из самых глубоких политических разногласий в Америке перед волатильной выборной кампанией между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом в следующем месяце.

7 октября 2023 года нападения ХАМАС в Палестине, в результате которых погибло 1200 человек, не только изменили стратегический ландшафт Ближнего Востока, когда Израиль столкнулся с ХАМАС, затем с Хезболлой и обменялся огнем со своим заклятым врагом Ираном, но и спровоцировали цепь событий, затронувших жизни во всем мире, вызвав политическую нестабильность далеко за пределами региона.

Военным образом, Соединенные Штаты и их союзники дважды проводили исключительные операции, чтобы защитить Израиль от ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана. Кроме того, США неоднократно бомбили иранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые атаковали международное судоходство в Красном море после 7 октября. В Вашингтоне есть опасения, что может разразиться полномасштабная война на Ближнем Востоке, и уязвимость американских военнослужащих в регионе была трагически подчеркнута в январе, когда трое американских военных погибли в результате атаки на базу в Иордании.

Внутри страны последствия нападений ХАМАС совпали с напряженной политикой года президентских выборов. Студенческие протесты высветили трещины внутри Демократической партии, что привело к беспрецедентным политическим потрясениям, когда Байден отказался от своей переизбрания и поддержал Харрис всего несколько месяцев до выборов. В новой гонке между Харрис и Трампом события на Ближнем Востоке продолжают вызывать волны, которые могут повлиять на результат выборов. Кроме того, волна антисемитизма заставила многих евреев усомниться в своей безопасности в Америке.

Глубокий кризис американской внешней политики

Операция Израиля против ХАМАС в Газе, повлекшая за собой гибель десяти тысяч гражданских лиц, могла бы разрушить американские надежды на двухгосударственное решение. Кроме того, она стала самым серьезным внешнеполитическим вызовом для администрации Байдена в то время, когда американо-ведущая глобальная система дает трещины под давлением России и растущего Китая.

Эскалация Израиля в конфликте против Хезболлы в Ливане угрожает втянуть Вашингтон в прямое столкновение с Ираном, чего удавалось избежать в течение почти полувека враждебности со времен исламской революции.

Байден, долгие годы являвшийся стойким сторонником Израиля, столкнулся с растущим недоверием и разногласиями с самым правым в истории израильским правительством. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно отвергал попытки американского президента снизить количество гражданских жертв в Газе и игнорировал приоритеты Вашингтона, когда американские и израильские интересы расходились. В результате, международный авторитет администрации Байдена существенно пошатнулся, и его внешнеполитические приоритеты были подорваны.

Месяцы американской дипломатии, в которых участвовали госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс и другие высокопоставленные чиновники, привели лишь к ограниченному прогрессу в освобождении заложников в Газе. Кроме того, перемирие с ХАМАС кажется все более маловероятным. Иногда казалось, что США больше заинтересованы в соглашении, чем Нетаньяху или лидер ХАМАС Яхья Синвар, разместивший силы ХАМАС среди гражданских, усугубляя жертвы конфликта.

Кредитность Байдена также была подорвана непокорностью Нетаньяху, который не колеблясь вмешивался в американскую внутреннюю политику, явно поддерживая республиканцев, связанных с Трампом.

После нападений 7 октября казалось, что Нетаньяху находится на пути к политическому краху, и его репутация как защитника Израиля была разрушена в самый темный день страны. Однако его упорство означает, что почти наверняка он переживет Байдена, который покинет свой пост в январе. Ширящийся конфликт, который президент передаст либо Трампу, либо Харрис, станет пятном на наследии государственного деятеля, считавшего себя экспертом в области внешней политики.

Широкие внутренние политические последствия

Нападения ХАМАС и ответ Израиля выявили и усилили разногласия внутри американского общества и политики.

Соединенные Штаты на протяжении многих поколений участвуют в посредничестве мирного процесса на Ближнем Востоке. Однако израильско-палестинский конфликт никогда не становился таким опасным внутренним политическим вопросом, как после 7 октября.

Видео с ответными действиями Израиля против ХАМАС в Газе и ужасающие сцены погибших палестинских детей и гражданских вызвали антиизраильскую реакцию на левом фланге, оказывая опасное политическое давление на Байдена и позже на Харрис.

Гнев прогрессистов на Израиль и неспособность администрации Байдена обуздать Нетаньяху расколола демократическую коалицию. Тысячи американских арабов и других избирателей отказались поддерживать Байдена на праймериз, и перспектива того, что они останутся дома или проголосуют за третью партию, особенно в критическом штате-pendulum, как Мичиган, может поставить под угрозу шансы Харрис на Белый дом. Даже когда он все еще баллотировался на пост президента, Байдена неоднократно прерывали про-палестинские демонстрации и он сталкивался с плакатами "Джо-Геноцид", отражающими его неспособность защитить палестинских гражданских.

Теперь Харрис приходится балансировать на том же опасном канате, который в конечном итоге погубил Байдена. Ей придется приоритизировать американские внешнеполитические интересы, выполнить свои обязательства перед Израилем и попытаться успокоить внутреннее недовольство в Демократической партии из-за конфликта. В качестве признака продолжающейся озабоченности политической реакцией Харрис недавно посетила Мичиган, чтобы встретиться с лидерами американских арабов.

Но ее оппозиция ситуации была ясна из предварительных просмотров интервью с CBS’ "60 Minutes", которое должно выйти в эфир в понедельник. "Работа, которую мы выполняем в дипломатическом плане с лидерами Израиля, непрерывна в нашей борьбе за выражение наших принципов, таких как необходимость гуманитарной помощи, необходимость окончания этого конфликта, необходимость достижения соглашения, приводящего к освобождению заложников и перемирию", - заявила она.

"И мы не сбавим оборотов в наших усилиях по оказанию давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров", - продолжила она.

Она решительно заявила, что США существенно повлияли на стратегию Нетаньяху, противореча внешним проявлениям. "Работа, которую мы проделали, привела к нескольким сдвигам в этом регионе со стороны Израиля, которые были инициированы нашими действиями в поддержку того, что должно произойти в этом регионе", - объяснила она.

Тайный Альянс между Трампом и Нетаньяху

Нетаньяху является стратегическим игроком в американской политике с эпохи администрации Клинтона в 1990-х годах. Однако его стратегические ходы для удержания власти достигли новых высот за последний год. Он нашел общую почву с республиканцами, которые хотели воспользоваться конфликтом, чтобы навредить Байдену во время избирательной кампании. В июле он выступил перед Конгрессом США во время поездки, в основном организованной ГОП, что вызвало широкое негодование среди демократов.

Нетаньяху, кажется, делает ставку на возвращение Трампа на пост. Во время своего первого срока Трамп поддерживал ястребиные политики Нетаньяху и использовал пост-7 октября войну, чтобы укрепить свою собственную историю о том, что мир движется к мировой войне III под присмотром демократов.

Разногласия по поводу намерений Израиля обострились в выходные дни после заявления Байдена о том, что Израилю не следует отвечать на ракетные удары Ирана, нанося удар по ядерным объектам Ирана. Многие из американских сторонников Нетаньяху считают, что после ликвидации лидеров «Хезболлы» и, по-видимому, подрыва военных возможностей ливанской группы, поддерживаемой Ираном, момент для подрыва ядерной программы Тегерана никогда не будет лучше.

Однако есть сомнения в способности Израиля отбросить программу назад, учитывая, что объекты рассеяны и глубоко загнаны. Многие эксперты также опасаются, что такой удар может спровоцировать апокалиптическую войну, в которую будет вовлечен США.

Трамп, стремясь представить Байдена и Харрис слабыми, кажется, подталкивает Нетаньяху к действию. "Что насчет Ирана?" - спросил Трамп на митинге в Северной Каролине. "Должен ли ты ударить по Ирану? И (Байден) говорит: 'Если они не бьют по ядерной установке'. Это то, что ты должен ударить, верно? Я думаю, он ошибся в этом".

Проблемы антисемитизма среди американских евреев

Последствия нападений 7 октября распространились далеко за рамки их влияния на выборы. Они также оказали травмирующее воздействие на американских евреев.

Вера в Израиль как в безопасное убежище для глобальной еврейской диаспоры была поколеблена террористическими атаками «Хамас» на кибуцы и музыкальный фестиваль. Многие американские евреи почувствовали угрозу дома из-за антисемитизма, спровоцированного атаками «Хамас» и некоторых протестов против израильского ответа. Про-палестинские протесты в американских колледжах иногда перерастали в антисемитизм.

Джонатан Гринблатт, генеральный директор Антидеффамационной лиги, предупредил в программе CNN "Государство союза", что никогда не видел такого всплеска ненависти и антисемитских теорий заговора в США. "Мы отмечаем, чествуем эту скорбную годовщину убийства 1200 человек просто потому, что они были евреями", - сказал Гринблатт Дане Баш. "Их убили, их пытали, их похитили. И тем не менее, здесь, в Соединенных Штатах, это вызвало цунами антиеврейской ненависти".

С тех пор, как произошли нападения 7 октября, АДЛ сообщила о более чем 10 000 антисемитских инцидентах в США, в том числе более 8000 случаев устного или письменного преследования, более 1800 актов вандализма и более 150 физических нападений.

Трамп также способствовал напряженности. Бывший президент использовал антисемитские штампы о двойной лояльности Израилю и США, заявляя, что еврейские избиратели, поддерживающие Байдена и Харрис, должны "пройти обследование", и что если он проиграет, вина за его поражение частично ляжет на еврейских избирателей.

Расширяющиеся волны шока в наступающем году

Что дальше?

Следующий житель Белого дома унаследует одну из самых критических проблем, стоящих перед современным президентом.

Если Харрис победит, ей придется Establish her policy on the conflict after refusing to discuss her views beyond the constraints of Biden's approach. She will likely face the same tests to her authority and the complications of a clash between U.S. and Israeli interests as Biden has faced since a resolution seems unlikely in the coming months.

And while Trump is often perceived as likely to offer Netanyahu a blank slate, his opposition to U.S. involvement in foreign wars, especially in the Middle East, may mean he is less inclined to encourage an escalation if he returns to office.

Whatever happens next month, the U.S. will remain deeply entangled in the new realities of the Middle East post-October 7, 2023.

В разгар напряженной политической атмосферы, предшествующей выборам между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, события на Ближнем Востоке продолжают служить потенциальными факторами, меняющими выборы. (продолжается из текста)

Дискурс, связанный с израильско-палестинским конфликтом, стал значительным внутренним политическим вопросом, вызывающим расколы внутри Демократической партии и влияющим на результаты выборов. (продолжается из текста)

Читайте также: