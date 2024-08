- Инцидент с ножевым поражением в Солингене: собранная информация и раскрытые тайны

Агрессор устроил кровавую резню на юбилейном мероприятии в Солingen, унесшую жизни троих

В пятницу вечером около 21:40 агрессор начал наносить удары ножом на юбилейном праздновании в Солingen, в результате чего погибли трое и были ранены восемь человек, пятеро из них в критическом состоянии. Пока мало что известно, в том числе личность агрессора и возможный мотив. Вот обзор произошедшего:

Что мы знаем

Происшествие: Неизвестный агрессор внезапно начал наносить удары ножом по своим жертвам. Полиция считает это нападением из-за целенаправленности действий агрессора, а не случаем.random violence, although they have not yet classified it as a terrorist attack.

Одиночный акт: Полиция подозревает, что агрессор действовал в одиночку.

Место происшествия: Тысячи людей праздновали 650-летие основания города в центре города, когда произошло происшествие на переполненной площади Фронхоф, недалеко от сцены мероприятия.

Жертвы: Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии сообщает, что агрессор, по-видимому, выбирал жертвы случайным образом, но целенаправленно наносил удары в шею. Жертвами стали женщина и двое мужчин. Утром не было Released more details about their identities or conditions.

Убегание: Агрессор смог скрыться с места происшествия среди хаоса и первоначальной паники, сообщил представитель министерства внутренних дел NRW. Полиция продолжает поиски с помощью крупной команды, в том числе спецподразделений.

Свидетели: Многие свидетели травмированы и находятся под профессиональным уходом, предоставляя информацию для дальнейшего расследования. Полиция создала веб-сайт (www.nrw.hinweisportal.de), чтобы получать советы, позволяя свидетелям загружать фотографии и видео.

Предупреждение: Полиция призывает всех, кто видит подозрительную деятельность, звонить по номеру экстренной помощи 110 и воздерживаться от самостоятельных действий. Также жителей призывают быть осторожными в центре города.

Мероприятие: Фестиваль, празднующий 650-летие основания города, должен был продолжаться с пятницы по воскресенье как "Фестиваль разнообразия". После происшествия город отменил запланированные мероприятия на субботу и воскресенье.

Что мы не знаем

Агрессор: Полиция не идентифицировала агрессора более чем через 11 часов после происшествия.

Мотив: Нет конкретных указаний на мотив агрессора, что делает неясным, было ли происшествие терактом.

Убегание: Способ, которым агрессор закончил свою резню, и точная стратегия его отъезда остаются загадкой.

Оружие: Не ясно, какого размера или типа было оружие, использовавшееся агрессором, а также избавился ли он от него или нет.

Безопасность: Есть ли риск другого происшествия в Солingen и окружающей области? Из-за неизвестного агрессора и его продолжающегося бегства нельзя исключать никаких обстоятельств.

Происшествие на площади Фронхоф можно классифицировать как преступление из-за целенаправленных действий агрессора. Несмотря на продолжающиеся расследования, мотив кровавой резни остается неясным, что делает это вопросом продолжающегося интереса правоохранительных органов.

Читайте также: