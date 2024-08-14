Интернет-китобхоз Weltbild прекратит свою деятельность в конце августа

Управляющий процедурой банкротства не может спасти онлайн-магазин книг в Аугсбурге. Убытки и расходы слишком велики. Работники получат увольнения.

Провальный онлайн-магазин Weltbild finally прекратит свою деятельность к концу августа. Временно назначенный управляющий процедурой банкротства Кристиан Плайль объявил, что 14 филиалов компании все еще проводят распродажи и затем будут закрыты. Онлайн-заказы будут доставляться до конца месяца. Ожидается, что 440 сотрудников получат увольнения в сентябре.

Компания подала заявление о банкротстве в августе в Аугсбургский районный суд. Плайль сказал: "Продолжение деятельности компании в долгосрочной перспективе без дополнительного капитала невозможно из-за текущего положения убытков". Расходы на IT и маркетинг, а также время, необходимое для продолжения деятельности компании с прибылью, слишком велики.

Несмотря на предстоящее закрытие Weltbild, клиенты все еще могут делать онлайн-заказы на книги до конца августа. К сожалению, закрытие онлайн-магазинов может привести к увольнениям для 440 сотрудников к сентябрю.

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