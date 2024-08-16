- Интерес к Камале Харрис может возродить суть демократии.

В 2008 году Барак Обама был сенатором от Иллинойса с минимальным политическим опытом, имея за плечами работу организатора сообщества в Чикаго. Он написал популярную книгу и прославился своими публичными выступлениями. Однако Обама все еще был в основном неподготовленным в политике.

В то время политика Обамы не часто воспринималась таким образом. Упоминание об этом считалось почти святотатством для многих наблюдателей. Его избрание было не просто триумфом; оно казалось реализацией общего видения.

Президентствуя в Белом доме, Обама справлялся со своими обязанностями, но его рекорд, оглядываясь назад, можно назвать лишь средним. Сейчас вокруг Камалы Харрис разгорается аналогичный ажиотаж. Ее называют героиней. Демократический кандидат в президенты внезапно стал модным в онлайн-пространстве, с мировыми поп-звездами, желающими выступить для нее. Ее выбранный напарник, Тим Уолз, хвалится как отличный выбор, бывший учитель, но, похоже, тот, кого все ждали. И не кажется ли Дональд Трамп обеспокоенным, судя по его публичным оскорблениям в адрес Харрис и Уолза?

Однако этот ажиотаж вокруг Харрис неоправдан. Как сенатор, она имела посредственный рекорд, провалила свою кандидатуру на президентских праймериз в 2019 году и практически не повлияла на пост вице-президента.

Тем не менее, этот энтузиазм полезен для демократии. Американская политическая система имеет серьезные недостатки, в том числе влияние денег. Но она также может быть очень вдохновляющей. Это вдохновение было потеряно в основном из-за эгоцентризма Трампа и сосредоточенности Байдена на своем наследии. По крайней мере, теперь кажется, что это снова о чем-то. Давайте позволим многим американцам на время отпраздновать это - и праздновать вместе с ними. Мы всегда успеем разочароваться.

Для тех, кто ищет убежища от шума мира, Джонатан Франзен - идеальный способ сбежать. Известный автор живет недалеко от Сан-Франциско, в Санта-Круз, с панорамным видом с балкона. "Большая часть моей жизни посвящена тому, чтобы сделать тише все, что ко мне приходит", - сказал Франзен моему коллеге Вьорике Энгельгардт и мне в интервью для Stern. Однако человек, который так точно изображает Америку в своих романах, не всегда успешно справляется с тишиной сам. Так он также признался в кратковременной ненависти к Джо Байдену и неполном неприятии инсульта для Трампа. Странно, но человек, продавший миллионы книг, не написал ни слова с апреля. "Я на пенсии. Новый роман не развивается. С апреля я писал только электронные письма". Франзен проводит время, читая, наблюдая за птицами, его любимое хобби. Мы бы с удовольствием присоединились к нему на балконе.

В прошлом году расследование Stern и RTL News о жестких рабочих условиях на заводе Tesla в Бранденбурге вызвало резонанс. Политически, с тех пор мало что изменилось. Но то, что происходит на рынке, должно заинтересовать сторонника свободного рынка Элона Маска. Его спорные политические заявления, похоже, становятся риском для бизнеса. Почти половина немцев считает правильным, чтобы немецкая компания перестала покупать машины Tesla из-за этого, согласно опросу Forsa для Stern.

Я не выражаю своего мнения о политических способностях Камалы Харрис, но должен признать, что ажиотаж вокруг ее кандидатуры на время захватил меня. Несмотря на посредственный рекорд в Сенате и провалившуюся президентскую кампанию, есть что-то бодрящее в этой новой волне политического энтузиазма.

Несмотря на свою репутацию оратора и популярную книгу, политический опыт Барака Обамы в 2008 году был все еще минимальным. Я не говорю, что он не был способен, но важно учитывать этот аспект его прошлого.

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