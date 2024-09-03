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Intel представила процессоры ИИ для настольных компьютеров на конкурентном рынке

 and  Max Becker
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Владение конкурсными навыками: спотыкающаяся американская корпорация Intel представляет процессоры...
Владение конкурсными навыками: спотыкающаяся американская корпорация Intel представляет процессоры AI для ПК

Intel представила процессоры ИИ для настольных компьютеров на конкурентном рынке

В разгар экономического спада Intel представляет процессоры, ориентированные на ИИ, под названием "Ядро Ультра" с кодовым названием "Лунное Озеро". Как заявил глава потребительского подразделения Джим Джонсон на презентации во вторник перед IFA в Берлине, эти процессоры обеспечивают больше вычислительной мощности, чем у конкурентов, при меньшем потреблении энергии.

Сократив операционные расходы на $1 миллиард из-за падения продаж, Intel делает ставку на эту новую линейку чипов. Компания получила заказы на эти процессоры от 80 различных производителей устройств, что, по словам Intel, свидетельствует о вере клиентов в потенциал чипов для ИИ-компьютеров. К 2025 году Intel планирует оснастить этими процессорами 100 миллионов ИИ-компьютеров по всему миру.

До сих пор Intel не поспевала за трендом ИИ и не предлагала конкурентоспособных продуктов на рынке высокопроизводительных серверных процессоров, где, например, Nvidia занимает 80% доли. Intel намерена бросить вызов этому доминированию с помощью предстоящего поколения своего процессора для ИИ "Гауди" и других инноваций.

Intel отказалась комментировать планы по закрытию завода в Магдебурге в рамках плана сокращения затрат. "Мы продолжаем инвестировать в критически важные для бизнеса области, чтобы гарантировать долгосрочный рост". Министерство экономики земли Саксония-Анхальт оптимистично смотрит на реализацию проекта. "Мы сделали все, чтобы поддержать этот сайт. Intel сообщила нам, что планирует и дальше работать здесь".

Новые процессоры Intel, ориентированные на ИИ, "Ядро Ультра" или "Лунное Озеро", позиционируются как более конкурентоспособные в плане вычислительной мощности по сравнению с rivals, как заявил Джим Джонсон. В попытке завоевать существенную долю на рынке высокопроизводительных серверных процессоров, доминируемом Nvidia, Intel готовится представить свой конкурентоспособный процессор для ИИ "Гауди".

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