Информация, касающаяся избирательного процесса в Австрии

Австрийская политика столкнулась с существенными изменениями: на выборах в Национальный совет 29 сентября Австрийская народная партия (ОВП) может потерять большинство во втором парламентском доме. Опросы указывают на резкий рост поддержки ультраправой популистской Австрийской партии свободы (АПС).

ОВП может столкнуться с существенными потерями на парламентских выборах. Кроме ОВП, опросы предсказывают более значительные потери для Австрийских зелёных, которые в 2019 году получили свой лучший результат с 13,5%. Австрийская социал-демократическая партия (СПО) кажется относительно стабильной, согласно опросам, с около 21% голосов.

Политическая сцена, скорее всего, существенно изменится: Австрия, по-видимому, движется вправо, согласно опросам. Текущий коалиционный government консерваторов и зелёных, возглавляемый канцлером Карлом Нехаммером, вряд ли продержится после выборов.

В соответствии с последними опросами, ОВП и зелёные смогут получить только 56 мест из общего числа 183 в Национальном совете. Теоретически возможна трёхпартийная коалиция с Австрийскими социал-демократами в качестве дополнительного партнёра.

Помимо правых, австрийские либералы также показывают рост в опросах. Партия NEOS - "Новая Австрия" может получить от 9 до 11% голосов на выборах в конце сентября. Это сделает NEOS, что переводится как "Свобода, Прогресс и Справедливость" в Австрии, новой четвёртой по силе политической силой в стране.

Расширяя политический спектр, различные малые партии имеют шанс войти в парламент: партии, такие как Коммунистическая партия Австрии (КПА) и молодая "Партия пива" (БПА), имеют шанс преодолеть четырехпроцентный барьер. Особенно БПА, начавшая как шутливая и сатирическая партия, может преодолеть этот барьер на этот раз.

Однако у "Списка Мадлен Петрович" (ЛМП) мало шансов преодолеть избирательный порог, установленный австрийской избирательной системой. ЛМП - это антивакцинальная и экологическая партия, возникшая из оппозиции государственным мерам во время пандемии коронавируса.

Промышленная ЛМП-кандидатка Мадлен Петрович была членом Национального совета от зелёных с 1990 по 2003 год. Как и БПА, ЛМП участвует в выборах в Национальный совет впервые 29 сентября. "Список" прогнозируется получить до 1% голосов, согласно опросам.

Влияние текущих событий, таких как наводнение, на избирательное поведение и результат выборов остаётся неясным. Точное распределение мест будет определено после подсчёта голосов в ночь выборов.

Избирательные пороги применяются в многоступенчатом процессе. "Для выборов в Национальный совет Австрийская федеральная территория разделена на девять региональных избирательных округов, которые в свою очередь делятся на 39 региональных избирательных округов", - объясняют в Министерстве внутренних дел в Вене.

Чтобы участвовать в распределении мест, партии должны либо преодолеть определённый процентный порог в хотя бы одном из 39 региональных округов на первом этапе подсчёта, либо получить более 4% всех поданных голосов по стране на втором этапе. Местный порог для прямых мандатов, как правило, колеблется от 20 до 25% голосов, поданных местно.

Каждые пять лет на выборах в Национальный совет разыгрываются все 183 места в парламентской палате. Все австрийские граждане в возрасте 16 лет и старше имеют право голосовать. Министерство внутренних дел предварительно оценило число избирателей в 6 346 029 человек. Эта цифра на 51 000 меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году.

Республика Австрия имеет население около 9,2 миллиона человек. Наиболее населённые регионы в основном расположены на севере и востоке страны. Вена, столица, имеет население около 2 миллионов человек. Федеральная земля Нижняя Австрия имеет население около 1,7 миллиона человек, а Верхняя Австрия, дальше на западе, - около 1,5 миллиона человек. Штирия, в юго-восточном углу, имеет население чуть менее 1,3 миллиона человек. Оставшиеся пять федеральных земель Австрии - Тироль, Зальцбург, Каринтия, Форарльберг и Бургенланд - вместе принимают 2,6 миллиона жителей, что составляет 28,7% всего населения.

Австрийская народная партия (ОВП) может потерять своё большинство на выборах в Национальный совет из-за возможного снижения поддержки, в то время как ультраправый популистская Австрийская партия свободы (АПС) испытывает рост популярности, согласно опросам. Изменение политического ландшафта может привести к тому, что текущий коалиционный government консерваторов и зелёных, возглавляемый канцлером Карлом Нехаммером, не продержится после выборов.

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