Инфляция в Великобритании растет слабее, чем ожидалось

Инфляция в Великобритании снова растет после снижения процентной ставки Банком Англии. Цены на потребительском рынке выросли на 2,2 процента в годовом исчислении в июле, по сравнению с 2,0 процента в июне, согласно данным статистического ведомства в среду. Экономисты, опрошенные новостным агентством Reuters, ожидали slightly большего роста на 2,3 процента.

Центральный банк в Лондоне снизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 5,0 процента в начале месяца. Это было первое снижение с весны 2020 года. Новые данные об инфляции перед следующим заседанием в сентябре будут иметь особое значение для дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что Банк Англии (БоE) все еще близок к своей цели инфляции в 2 процента, несмотря на возобновившийся рост цен, он может обеспокоиться сохраняющимся сильным импульсом роста цен в секторе услуг: в июле цены на услуги выросли на 5,2 процента, хотя и не так сильно, как в июне, на 5,7 процента. Это самый низкий уровень инфляции в этом доминирующем экономическом секторе на острове более чем за два года. Экономисты, опрошенные новостным агентством Reuters, ожидали снижения до 5,5 процента.

Решение Банка Англии снизить ключевую процентную ставку в Великобритании может потенциально повлиять на будущие денежно-кредитные политики, учитывая недавний рост инфляции в стране. Несмотря на то, что инфляция в Великобритании по-прежнему относительно близка к цели Банка Англии в 2 процента, сохраняющийся сильный импульс роста цен в секторе услуг может вызвать обеспокоенность.

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