Инфильтрация для распространения онлайн-запугивания

Вторник стал днем, когда правоохранительные органы из разных федеральных земель провели операции, спровоцированные постоянной онлайн-кибербуллингом и преследованием среди цифровых геймеров. Целью этих действий стали десять подозреваемых лидеров киберпреступной группы "Новый мировой порядок", как объявило Федеральное уголовное полицейское управление (БКА). Их обвиняют в выборе жертв среди геймеров из сообщества живых трансляций и преследовании их через социальные платформы.

На следующий день БКА объявило, что подозреваемые обычно выбирали "уязвимых или умственно отсталых" людей для травли, чтобы унизить и вытеснить их из онлайн-персоны. В тот утро в Берлине, Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Нижней Саксонии и Бранденбурге было проведено десять обысков.

По данным БКА, во время этих обысков были изъяты несколько электронных систем хранения и сопутствующее оборудование для дальнейшего расследования в качестве доказательств. "Новый мировой порядок" - это полностью онлайн-группа, которая самоорганизуется в Интернете.

По словам БКА, методы группы включают имитацию экстренных звонков жертвам домой и трансляцию ситуаций в прямом эфире. Эксперты классифицируют это как "свитинг". Кроме того, подозреваемые пытались собрать личную информацию о жертвах и раскрывать ее во время онлайн-игровых трансляций вместе с ненавистническими высказываниями и эмблемами незаконных организаций.

Расследование проводится в сотрудничестве между БКА и специализированным отделом Генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне, занимающимся интернет-преступлениями. Правоохранительные органы заявили о своей приверженности борьбе с любой формой угрозы, исключения и ненавистнических высказываний в Интернете.

После рейдов, как сообщается, члены "Нового мирового порядка" использовали тактику "свитинга" в своих кампаниях по кибербуллингу. В ответ на операцию было изъято более дюжины устройств и сопутствующее оборудование для дальнейшего расследования.

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