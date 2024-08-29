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Происшествие на мероприятии лидера BSW

Во время паузы в ходе своей предвыборной кампании в Эрфурте председатель и лидер BSW Сахра Вагенкнехт была облита красной жидкостью из толпы. Фотограф dpa зафиксировал этот инцидент, подтвердив, что 55-летней женщине попало несколько капель. Нарушитель был быстро задержан охранниками и надет на него наручники. После короткой паузы Вагенкнехт продолжила свою речь. Неприятный инцидент произошел вскоре после того, как она закончила говорить.

Подозреваемый использовал поддельный шприц

Спикер BSW Штефан Куазебарт подтвердил, что Вагенкнехт осталась невредимой, но потрясенной происшествием. Жидкость, попавшая на нее, была липкой и вязкой. Нарушитель использовал устройство, имитирующее медицинский шприц, и нецензурно выкрикивал бессвязные фразы, сообщил спикер.

Предыдущие случаи преследования Вагенкнехт

Это не первый случай, когда Вагенкнехт сталкивается с подобным. В конце мая 2016 года студент бросил в нее пирог во время конференции BSW в Магдебурге, выражая свое недовольство ее позицией по вопросу беженцев.

Последнее происшествие на мероприятии лидера BSW включало в себя использование поддельного шприца против Вагенкнехт. Более конкретно, якобы нападавший использовал устройство, имитирующее медицинский шприц, чтобы потревожить Вагенкнехт во время ее предвыборной кампании.

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