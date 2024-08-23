Индивидуальному обвиняемому в вооружении и похищении водителя, заставившего его ехать из Техаса во Флориду, как утверждают федеральные адвокаты.

23-летний Мигель Алехандро Пастрана Эрнандес находится под следствием по обвинению в похищении, попытке угона автомобиля с применением насилия и ношении огнестрельного оружия во время совершения преступления, как указано в судебном документе, представленном 16 августа.

В уголовном обвинении не указано имя жертвы, но в заявлении для CNN Лифт подтвердил, что связался с пострадавшим водителем, навсегда заблокировал аккаунт подозреваемого и сотрудничал с правоохранительными органами в расследовании.

Инцидент начался в пятницу вечером около 22:30 в Арлингтоне, Техас, по данным властей. Пастрана Эрнандес, как утверждается в обвинениях, использовал приложение для вызова такси, чтобы запросить услугу, заявили правоохранительные органы.

По прибытии не подозревающего водителя, имя которого не указано в обвинении, Пастрана Эрнандес якобы достал оружие, как указано в заявлении специального агента ФБР, поддерживающего обвинение.

Жертва услышала, как Пастрана Эрнандес заряжает оружие и угрожал связать и запереть его в багажнике автомобиля, согласно обвинению. Однако водитель умолял разрешить ему ехать, надеясь воспользоваться возможностью для побега. Вместо этого Пастрана Эрнандес приказал водителю отвезти его во Флориду, согласно обвинению.

Путешествие из Арлингтона во Флориду составляет около 2100 километров.

В течение поездки Пастрана Эрнандес якобы обнаружил, что у водителя есть огнестрельное оружие и патроны в машине, и продолжал им владеть, согласно обвинению.

Водитель сообщил властям, что подчинялся инструкциям Пастрана Эрнандеса из-за чувства беспомощности перед своим автомобилем, согласно документу.

Двое прибыли во Флориду в субботу вечером, подтвердили власти.

Планы на второе похищение?

По прибытии в Южную Флориду Пастрана Эрнандес якобы обсуждал планы похитить еще одного человека для выкупа, согласно сообщению пресс-службы.

Водитель оставался в распоряжении Пастрана Эрнандеса до 19 августа и был впоследствии instructed отвезти его в магазин в Хialeah, чтобы купить товары для второго попытки похищения, сообщили власти.

"Во время нахождения в магазине жертва сбежала от Пастрана Эрнандеса, который был позже арестован и найден с сумкой, содержащей заряженное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно заявлению специального агента ФБР, Пастрана Эрнандес признался правоохранительным органам, что похитил жертву под угрозой, завладел его огнестрельным оружием и заставил водить во Флориду.

Адвокат Пастрана Эрнандеса не сразу ответил на запрос CNN о комментарии. Федеральные прокуроры отказались комментировать дальнейшие мотивы Пастрана Эрнандеса или его связи во Флориде.

Лифт назвал поведение, описанное в инциденте, "отвратительным" и "несовместимым с сообществом Лифт и обществом в целом". Компания заверила CNN, что их главный приоритет - безопасность.

Лифт использует "активную поддержку безопасности" для водителей, согласно веб-сайту компании, отслеживая поездки на предмет любой необычной активности, такой как необычно длительные остановки или отклонения от маршрута.

Если обнаруживаются какие-либо нерегулярности, Лифт связывается со своими водителями, чтобы предложить помощь, согласно веб-сайту.

К сожалению, в последние годы имели место инциденты, в результате которых пострадали водители такси.

Бывший афганский переводчик, переехавший с семьей в США в 2021 году, был убит во время исполнения своих обязанностей в Вашингтоне, округ Колумбия, в прошлом году. Ранее в этом году бывший полицейский Атланты был арестован по подозрению в убийстве водителя Лифт, считая его потенциальным похитителем.

На данный момент Пастрана Эрнандес находится в тюрьме федерального округа во Флориде, согласно базе данных заключенных Федерального бюро тюрем. Предварительное слушание назначено на 22 августа, а слушание по предъявлению обвинений - на 3 сентября.

Компания Лифт связалась с пострадавшим водителем и приняла соответствующие меры, навсегда заблокировав аккаунт Пастрана Эрнандеса и сотрудничая с правоохранительными органами в расследовании. Во время нашей поездки Пастрана Эрнандес обсуждал планы для другого похищения с нами, водителем.

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