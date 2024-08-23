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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Индия выражает намерение способствовать миру на Украине.

Индия и Украина поддерживают осторожные отношения, несмотря на общие связи с Россией. Поддержка премьер-министра Моди разногласий в Москве аналогична позиции в Киеве.

 and  Anthony Ross
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- Индия выражает намерение способствовать миру на Украине.

В ходе своего первого визита в Россию-влиятельную Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил помощь для прекращения конфликта, но сохранил конкретные стратегии в секрете. Этот визит стал заметным потеплением в перспективах Украины, учитывая предыдущие опасения по поводу тесных связей Индии с Россией. Киев надеется на поддержку Индии как значительного глобального голоса.

Чтобы подчеркнуть дружественные отношения, Моди тепло обнял президента Украины Владимира Зеленского несколько раз. Ранее теплые приветствия Моди с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве вызвали критику tanto в国内 как за рубежом.

"Мы желаем Украины успеха"

"Президент Зеленский признает наше доброжелательное отношение к Украине", - заверил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. "Мы придерживаемся убеждения, что этот конфликт должен закончиться". Обе стороны ожидают сотрудничества в поиске решения. В совместном заявлении Зеленский и Моди вспомнили мирную встречу в Швейцарии в июне, на которой Россия не присутствовала, а Индия не поддержала.

Зеленский расценил коммюнике как основу для справедливого мира. Моди подчеркнул важность обеспечения бесперебойных поставок зерна из Украины, призывая все стороны быстро восстановить спокойствие. Оба лидера подчеркнули актуальность Устава ООН, который гарантирует территориальную целостность всех стран.

Моди сожалеет о судьбе украинских детей

В многолюдной Индии только ядерные угрозы, исходящие от Москвы в начале 2022 года, встретили критику. Моди последовательно призывает к миру. Вместо того чтобы почтить память погибших украинских солдат, первое свидание Моди с Зеленским состоялось на памятном мероприятии в честь украинских детей. Индийский лидер положил куклу в бывшем святилище. "Конфликты имеют серьезные последствия для детей", - поделился Моди в социальных сетях. Он также выразил соболезнования и утешение семьям погибших детей.

Индия не подчиняется западным санкциям против Москвы и последовательно призывает к диалогу для урегулирования спора. "Мир преобладает навсегда", - заявил Моди по завершении своей поездки в социальных сетях. В Киеве он посетил памятник Махатме Ганди (1869-1948), известному индийскому поборнику мира и стороннику ненасильственного сопротивления.

Индия поддерживает баланс между Западом и Россией

Подcontinent имеет сильные связи tanto с западными державами как с Москвой. Индия сильно зависит от России в военной технике, но работает над снижением этой зависимости. В ходе конфликта Индия стала одним из основных покупателей дешевой российской нефти. Одновременно индийская политика стремится ограничить влияние Китая и российско-китайского партнерства, учитывая напряженные отношения Индии с Китаем.

Моди посетил Москву в июле - свой первый визит с начала вторжения. Этот визит состоялся вскоре после переизбрания Моди на пост премьер-министра, что российские СМИ истолковали как знак признания отношений Россия-Индия.

Зеленский осудил близость Моди к Путину в то время. Индия отвергла это, и министр иностранных дел Джайшанкар заявил в Киеве: "Культурные различия могут вызвать недопонимание, которое люди на Западе могут не воспринимать". Сегодня премьер-министр Моди также тепло поприветствовал Зеленского. "В нашей части мира приветствия, такие как объятия, являются обычаем, когда встречаются двое людей".

Европейский союз выражает озабоченность по поводу тесных связей Индии с Россией, учитывая ее позицию по конфликту в Украине. В ответ на это министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар разъяснил Европейскому союзу, что Индия поддерживает мирное решение конфликта и придерживается принципов территориальной целостности всех стран в соответствии с Уставом ООН.

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