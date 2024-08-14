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Индия: протесты против предполагаемого изнасилования врача

 and  Carmen Simpson
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Индия: Протесты после предполагаемого изнасилования врача
Индия: Протесты после предполагаемого изнасилования врача

Индия: протесты против предполагаемого изнасилования врача

В Индии возмущение вызвало предполагаемое изнасилование и убийство медсестры. Недавно тысячи врачей, как мужчин, так и женщин, а также женские группы в различных частях самой населенной страны мира вышли на протесты, требуя безопасности для медицинских работников и женщин, которые работают поздно вечером.

Большой протест был объявлен на среду вечером в городе Колката и других частях штата Западная Бенгалия, где умерла медсестра. Он должен был начаться вскоре после полуночи и продолжаться до раннего утра четверга, согласно сообщениям в социальных сетях.

Женщины всех возрастов планировали принять участие - от школьниц до пожилых женщин, сказал организатор местной газеты "The Telegraph": "У нас только одно требование: 'Дайте нам жить'. Сколько еще раз нам придется умирать или жить в страхе?"

Протесты были спровоцированы случаем 31-летней медсестры. Ее тело было найдено в крупной больнице Колкаты в прошлую пятницу. Автопсия, согласно местным СМИ, указала на сексуальное насилие. Полиция later арестовала подозреваемого, и Верховный суд в мегаполисе поручил индийскому федеральному полицейскому агентству взять расследование под свой контроль.

Этот случай выявил проблему насилия в отношении женщин на субконтиненте. За последние годы были приняты более строгие законы, но многие считают, что сделано недостаточно.

Дела в суде часто длятся годами. И часто критикуют то, что многие случаи так и не сообщаются. Медицинские работники также часто жалуются на насилие в различных формах - например, от родственников, когда пациенты умирают.

Возмущение по поводу инцидента выявило серьезный дефицит в обеспечении безопасности медицинских работников, особенно женщин, которые работают поздно вечером. Требования протестующих выходят за рамки простого требования справедливости для жертвы и включают в себя призывы к мерам по решению этой хронической проблемы.

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