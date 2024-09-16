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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Илон Маск публично делится спорным контентом на X

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Элон Маск будоражит Твиттер перед выборами в США, назначенными на ноябрь
Элон Маск будоражит Твиттер перед выборами в США, назначенными на ноябрь

Илон Маск публично делится спорным контентом на X

Элон Маск, миллиардер и поклонник Трампа, сделал смелое заявление на своей платформе X после предполагаемой попытки убийства Трампа во Флориде. Он написал: "Хм, значит, за Байденом/Харрис не охотятся". Он сопроводил сообщение задумчивым смайликом.

Маск открыто поддерживает Трампа в его президентской кампании, несмотря на то, что его республиканский соперник Камала Харрис набирает популярность. С другой стороны, президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

ФБР в настоящее время расследует инцидент на гольф-клубе Трампа во Флориде, который они считают попыткой убийства Трампа. Это не первый раз, когда Трамп стал жертвой насилия; в июле он был ранен пулей во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании.

Недавний ответ Маска был реакцией на Тейлор Свифт, американскую суперзвезду, выразившую поддержку Харрис в социальных сетях. Оба кандидата лидируют в опросах, с существенной долей еще не определившихся избирателей.

Комиссия, скорее всего, имеется в виду ФБР, в настоящее время расследует предполагаемую попытку убийства Трампа во Флориде. Несмотря на поддержку Маска Трампа, его недавнее заявление может указывать на возможный сдвиг фокуса от Байдена/Харрис в связи с ситуацией.

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