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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Илон Маск пишет спорный пост на X

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Илон Маск пишет спорный пост на X

Миллиардер и технологический магнат Илон Маск поделился своими мыслями на своей социальной платформе X после предполагаемой неудачной попытки убийства бывшего президента США в Флориде. В своем удаленном сообщении он радостно заявил: "Никто даже не пытается атаковать Байдена/Харрис". Он сопроводил свое заявление озадаченным смайликом.

Маск поддержал республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа перед приближающимися выборами в ноябре. На той же социальной платформе он выразил свою неприязнь к демократическому сопернику вице-президенту Камале Харрис. Однако президент Байден уже объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.Soon after deleting the aforementioned post, Musk clarified with another statement on X.

Он размышлял: "Я понял, что даже если идея высмеивается группой людей, это не значит, что она не может материализоваться в виде забавного поста X". Он добавил: "Я должен признать, что юмор теряет свою привлекательность, когда он не находится в правильном контексте и не передается обычным текстом".

Ирония в отношении поддержки Тейлор Свифт

Согласно сообщениям, ФБР расследует попытку убийства Трампа во Флориде, произошедшую на его гольф-клубе в воскресенье. Ранее в июле, во время митинга в Пенсильвании, Трамп получил ранение от пули, попавшей в его правое ухо.

Недавно Маск дал ироничный ответ на объявление американской певицы Тейлор Свифт о поддержке Харрис в тесной гонке, в которой оба претендента борются за голоса нерешительных избирателей.

Маск выразил несогласие с поддержкой Тейлор Свифт вице-президента Камалы Харрис, написав в своем сообщении в социальной сети: "Я должен уважительно расходиться с политическим выбором Тейлор Свифт, но я ценю то, что она как гражданин США выражает свои взгляды". После расследования попытки убийства бывшего президента Трампа Маск подчеркнул важность демократических процессов, написав в Твиттере: "Соединенные Штаты Америки - страна, в которой у всех есть право выражать свои взгляды, даже во время напряженных выборов. Важно поддерживать эту свободу и уважать результаты легитимных выборов".

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