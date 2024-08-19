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Ежемесячный промышленный спрос снизился на шесть последовательных уровней.

Пониженный спрос от международных источников

 and  Elizabeth Wells
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В прошлом году крупным немецким организациям удалось сократить выбросы парниковых газов на 14%.
В прошлом году крупным немецким организациям удалось сократить выбросы парниковых газов на 14%.

Ежемесячный промышленный спрос снизился на шесть последовательных уровней.

Заказы в немецкой промышленности сократились в шестой раз подряд в июне, согласно данным Федерального статистического управления. Заказы уменьшились на 0,2% по сравнению с маем. В то же время внутренние заказы выросли на 0,6%, а внешние заказы снизились на 0,7%. В результате общий объем заказов сократился на 6,2% по сравнению с июнем прошлого года.

Сокращение было в основном обусловлено сектором машиностроения, который показал снижение запасов заказов на 0,9%. Аналогично, автомобильная промышленность показала снижение на 0,7% - это 17-е последовательное снижение. Однако сектор "другое производство транспортных средств", который включает в себя авиацию, суда и поезда, показал положительный рост на 1,7%.

Покрытие запасов заказов в немецкой промышленности осталось на прежнем уровне 7,2 месяцев в июне. Этот показатель показывает, сколько месяцев компании теоретически могли бы продолжать производство с постоянной скоростью без новых заказов, чтобы выполнить existing demand.

Для производителей инвестиционных товаров, таких как машины и заводы, покрытие осталось неизменным на уровне 9,7 месяцев. Аналогично, покрытие для производителей потребительских товаров осталось на уровне 3,5 месяцев, а для промежуточных товаров - на уровне 4,1 месяца.

Несмотря на растущие опасения рецессии, немецкая промышленность смогла зарегистрировать первый рост заказов в этом году в июне. К всеобщему удивлению, новые заказы выросли на 3,9% по сравнению с маем, благодаря росту внутреннего спроса. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали всего лишь 0,5% роста, учитывая пять последовательных снижений за предыдущие месяцы.

Отчет о снижении общего объема заказов может побудить некоторые компании внимательно следить за уровнем своего остатка запасов, чтобы избежать перепроизводства. После наблюдения 17-го последовательного снижения в автомобильной промышленности, аналитики могут решить внимательно следить за ее будущей производительностью, чтобы определить потенциальные рыночные тенденции.

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