Ежедневные новости: ропот о поведении детей, освобождение от уловок Питона, космические манекены - получите последние новости

👋 Привет! Придерживаясь МЕДИТЕРРАНЕЙСКО-ЩЕЛЧОВКОВОЙ гибридной диеты, известной как диета МИНД, можно снизить риск развития когнитивного спада, согласно недавнему исследованию. Ограничивая пять вредных категорий продуктов, эта диета помогает ограничить потребление транс- и насыщенных жиров.

Вот что вы могли пропустить за суматошный день:

5 вещей

1️⃣ Никаких шуток: Плачущие младенцы, капризничающие дети, угрюмые подростки - родители терпят все это, но насколько должны терпеть другие? Это отражение более широких общественных изменений, считают эксперты.

2️⃣ Скрежет: Женщина мыла посуду дома, недалеко от Бангкока, когда внезапно почувствовала укусы на ноге. К ее ужасу, она обнаружила, что питон обвил ее. Ей потребовалось два часа, чтобы освободиться, прежде чем пришла помощь.

3️⃣ Космические путешественники: Манекены по имени Хельга и Зохар совершили путешествие вокруг Луны, следуя потенциальному маршруту astronautов. Ученые использовали их для тестирования уровня облучения и эффективности "убежища от бури" внутри капсулы Орфей.

4️⃣ Роскошное путешествие: В аэропортах Нью-Йорка ДжФК и Бостон Логан скоро появятся первые аэровокзальные залы JetBlue. Это часть усилий авиакомпании по удовлетворению растущего спроса на премиальные предложения, такие как бесплатная еда, напитки и Wi-Fi.

5️⃣ Горький напиток: Барри Неилд из CNN - самоутвержденный скептик в отношении кофе. Несмотря на то, что он наслаждается ароматом кофе и атмосферой кафе, он просто не может преодолеть его вкус.

Смотрите это

🌋 Огненное зрелище: Новое извержение вулкана Килауэа на Гавайях оставило ученых в восхищении, когда они заметили лавовые фонтаны высотой 30 футов, исходящие из кратера.

Главные новости

• Израиль запускает воздушные удары в Ливане после взрывов пейджеров и раций• Кандидат от Республиканской партии на пост губернатора Северной Каролины сделал много тревожных комментариев на порно-форуме• Ставки по ипотеке снижаются до минимума 2023 года после снижения ставок ФРС

В тренде

🏈 Спор из-за фэнтези-футбола: Онлайн-конфликт филадельфийца перерос в крайности, с ложным сообщением о бомбе и международным расследованием. В дело вмешались ФБР.

Посмотрите на это

🎨 Скрытые секреты? Турбулентные небеса в знаменитой работе Винсента ван Гога "Звездная ночь" совпадают с научной теорией. Посмотрите поближе.

$572 миллиона

💸 Это примерно то количество денег, которое забастовка Boeing обошлась компании и ее сотрудникам за одну неделю.

Ваше здоровье

💉 Положительные тенденции: Смертность от передозировки в США снизилась до трехлетнего минимума, и недавний анализ указывает на беспрецедентный прогресс в преодолении наркотической проблемы.

Викторина

🎾 Американская теннисистка Коко Гауфф недавно рассталась со своим тренером после серии неудачных выступлений. Кто был этот тренер?A. Крис ЭвертB. Брэд ГилбертC. Джон МакэнроуD. Патрик Муратоглу⬇️ Прокрутите вниз, чтобы узнать ответ.

Приятные моменты

📖 А мы любим заканчивать на позитивной ноте: Сентябрь отмечает Национальный месяц грамотности, что делает его идеальным временем, чтобы читать детям или заняться новой книгой самому. Если вам нужны рекомендации, журналисты CNN имеют некоторые замечательные предложения.

Спасибо, что читали

🧠 Ответ на викторину: B. Коко Гауфф рассталась с Брэдом Гилбертом, бывшим мужским теннисистом. Проверьте свои знания с помощью еженедельной новостной викторины CNN в завтрашнем выпуске 5 Things.📧 Откройте для себя все новостные рассылки CNN.

5 Things PM создается CNN Трисией Эскобедо, Меган Прис и Кимберли Ричардсон.

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