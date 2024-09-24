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Ежедневные новости 24 сентября: Новости на Ближнем Востоке, развитие сезона ураганов, вопросы иммиграции, трудовые споры в Boeing, проблемы безопасности в школах

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1. Ближний Восток

Израиль запустил массированную серию воздушных ударов по Ливану в понедельник, что привело к гибели примерно 500 человек и ранениям более 1600 человек. Ежедневная смертность стала самыми смертоносными 24 часами в Ливане со времен 2006 года. Продолжающийся конфликт между Израилем и Хезболлой длится десятилетия, но перестрелки на границе между двумя сторонами участились с начала войны в Газе. Усиленные удары Израиля по Хезболле вновь вызвали опасения о широкомасштабном конфликте на Ближнем Востоке. Хезболла пообещала продолжать целенаправленные атаки на израильские объекты до тех пор, пока конфликт в Газе не прекратится, и Израиль не исключил возможности наземного вторжения. Иран также выступил с предупреждением о серьезных последствиях после последней волны ударов.

2. Сезон ураганов

В течение следующих нескольких дней на побережье Мексиканского залива может возникнуть серьезная тропическая угроза, что может привести к жизненно опасным волнам наводнения и ураганным ветру в некоторых частях юго-востока США. Система, как ожидается, быстро разовьется в ураган Хéléна к пятнице, прежде чем достичь Флориды, согласно Национальному центру ураганов. Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил чрезвычайное положение в 41 из 67 округов штата. Хéléна станет четвертым ураганом, поразившим США в этом году, и пятым ураганом, обрушившимся на Флориду с 2022 года. В то же время, тропический шторм Джон обрушился на южное побережье Мексики в понедельник, принеся «катастрофические дожди». Тысячи людей эвакуировались из штата Оахака, и многие предприятия в туристических районах временно закрылись.

3. Иммиграция

Команда кампании Камалы Харрис рассматривает возможность посещения границы США с Мексикой во время ее визита в Аризону в пятницу. Целью является сокращение разрыва с бывшим президентом Дональдом Трампом по вопросу иммиграции. Предложенный визит происходит в то время, когда пересечения границы находятся на рекордно низком уровне с 2020 года. Визит также следует за новыми опросами, показывающими лидерство Трампа в ключевом штате. Официальные лица США приветствовали низкие пересечения границы, приписывая это недавним исполнительным действиям, ограничивающим доступ к убежищу на южной границе США, в то время как Трамп критиковал управление безопасностью границы администрации Байдена.

4. Strike Boeing

Boeing увеличил предложение Международной ассоциации машиностроителей в попытке прекратить забастовку 33 000 членов профсоюза, которая уже длится вторую неделю. Новое предложение включает повышение заработной платы на 30% в течение четырехлетнего контракта, в том числе немедленное повышение на 12%, по сравнению с общим повышением заработной платы на 25% и немедленным повышением на 11%, которое члены профсоюза отклонили 12 сентября. Профсоюз в настоящее время изучает новое предложение, в то время как некоторые бастующие сотрудники не готовы его принять, пока их требования не будут удовлетворены.

5. Безопасность в школе

Плановая реинтеграция Апалачской старшей школы, места самого смертоносного школьного стрельбы в этом году, начнется сегодня. Некоторые участки кампуса в Виндере, Джорджия, останутся закрытыми на остаток учебного года после того, как в результате нападения 4 сентября погибли два ученика и два учителя. Был введены новые меры безопасности, но обеспокоенные родители, ученики и члены сообщества запустили петицию, требующая дополнительные меры безопасности, такие как политики прозрачных сумок и металлодетекторы, прежде чем ученики и учителя вернутся. В некоторых других штатах законодатели одобрили или рекомендовали установку тихих систем тревожной сигнализации в школах, которые позволяют персоналу сообщать об экстренных ситуациях всего несколькими щелчками мыши на своих смартфонах.

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