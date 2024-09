Ежедневные новости 23 сентября: Президентские выборы, ситуация на Ближнем Востоке, инцидент с огнестрельным оружием в Бирмингеме, задержание федерального правительства, события в Шри-Ланке

Вот что вам также нужно знать, чтобы получить последние новости и продолжить свой день.

1. Выборы президента

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что не видит себя снова баллотирующимся в 2028 году, если плохо выступит в ноябре. «Я этого не вижу», — сказал Трамп в интервью Шарил Аткинсон. Трампу будет 82 на день выборов в 2028 году. Между тем, вице-президент Камала Харрис приняла приглашение CNN на дебаты на 23 октября, вызвав Трампа на новое противостояние. Бывший президент argued, что уже поздно проводить больше дебатов, так как американцы начали голосовать на выборах 2024 года. Это происходит, когда Трамп по-прежнему находится в самом близком президентском расе со времен победы демократа Джона Кеннеди над вице-президентом Ричардом Никсоном.

2. Ближний Восток

Израиль начал широкие удары по целям «Хезболла» в Ливане, заявил сегодня Израильская армия, после уик-энда, на котором стороны обменялись самыми интенсивными обменными ударами со времен войны в Газе. Израиль призвал граждан покинуть районы, где действуют «Хезболла», предупредив, что скоро будет наносить «точные удары» по иранской группировке по всему Ливану. Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает план по выселению всех палестинцев из северной Газы, чтобы осадить ХАМАС и добиться освобождения заложников. План не уточняет, когда гражданским разрешат вернуться.

3. Стрельба в Бирмингеме

В субботу вечером несколько человек открыли огонь в многолюдном районе Бирмингема, штат Алабама, убив четверых и ранив 17 других. Полиция описала стрельбу как «целенаправленное нападение», которое застало многих врасплох под перекрестным огнем пуль. Более 100 гильз было изъято с места происшествия в районе Five Points South, известном своими ресторанами, ночными клубами, барами и концертными площадями возле кампуса Университета Алабамы в Бирмингеме и в центре города. При отсутствии подозреваемых в заключении полиция Бирмингема сотрудничает с ФБР и другими агентствами, призывая всех, кто располагает информацией, выступить вперед.

4. Закрытие правительства

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил законопроект о бюджете в воскресенье, который предотвратит закрытие правительства, если он будет принят обеими палатами Конгресса до истечения финансирования 30 сентября. Тем не менее, даже если будет достигнута сделка по предотвращению прекращения финансирования, обычное процедура остановки несущественных правительственных функций вскоре начнется во всех федеральных ведомствах и агентствах, сообщил официальный представитель администрации CNN. Если законодатели не примут законопроект о финансировании, миллионы федеральных служащих и военнослужащих будут затронуты. Предыдущие закрытия также привели к временному закрытию некоторых национальных парков и памятников, угрожали помощи в питании малообеспеченным американцам и вызывали задержки рейсов.

5. Шри-Ланка

Голосование на Шри-Ланке избрало в качестве нового президента Антуру Кумару Диссанаяке, который пообещал бороться с коррупцией и укреплять хрупкое экономическое восстановление после самого серьезного финансового кризиса в стране за decades. Диссанаяке, 55 лет, лидировал с самого начала подсчета голосов, обойдя действующего президента Раниль Викрамасингхе и лидера оппозиции Саджита Премадасу. Он обещает серию крупных реформ и обещает распустить парламент в течение 45 дней после вступления в должность. По данным избирательной комиссии, около 75% из 17 миллионов имеющих право голоса проголосовали.

ЗАВТРАК В БРОУЗЕ

Кошка сиамской породы преодолела 1600 километров до домаКот, который пропал в национальном парке Йеллоустон, вернулся домой в Калифорнию после долгого и загадочного путешествия.

Симона Бейлс возглавит «Золотой тур по Америке»Некоторые из лучших спортсменов мира обменивают брусья, брусья и брусья на сценическое покрытие в слиянии спорта и развлечений.

Эта картина может уйти с аукциона за 95 миллионов долларовЕсли она достигнет своей оценки, эта редкая картина Рене Магритта установит новый аукционный рекорд для сюрреалиста.

Почему сейчас все миниатюрное?Трader Joe’s recently re-introduced the $2.99 mini tote bags that were resold for as much as $500 on eBay earlier this year. Learn why more and more companies are creating mini versions of their products.

Тиа Моври говорит, что она и ее сестра Тамера не близкиСестры, известные по ситкому 90-х «Сестры, сестры», к сожалению, не находятся в тесном контакте. Вот 9 других знаменитых дуэтов, которые доказывают, что отношения сложны.

ПАМЯТИ

Евгений «Меркурий» Моррис, двукратный чемпион Суперкубка с Miami Dolphins, скончался, объявил его сын в воскресенье. Ему было 77. Известный своей скоростью и динамичной игрой, Моррис набрал рекордные в карьере 1000 ярдов и 12 тачдаунов в историческом сезоне без поражений, выиграв Суперкубок в 1972 году. В следующем сезоне Моррис набрал 954 ярда и 10 тачдаунов, чтобы помочь Майами выиграть два подряд Суперкубка.

$2.2 миллиарда – та сумма, которую кинотеатральные цепочки в США и Канаде тратят на стратегию реновации, призванную привлечь больше зрителей. Ассоциация, представляющая восемь крупнейших цепочек, таких как AMC Entertainment, Regal Cinemas и Cinemark, раскрыла этот много миллиардный план по обновлению, который включает в себя модернизацию 21 000 экранов и улучшение всех аспектов кинопроцесса, от рекламы до еды и даже более роскошных сидений.

ЦИТАТА ДНЯ

"Эта осень определит ход этого конфликта."

— Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье перед важным визитом в США, где он, как ожидается, представит свой план по победе над Россией президенту Джо Байдену и другим международным союзникам.

ПОГОДА НА СЕГОДНЯ

И НАКОНЕЦ ...

Может ли мобильное голосование стать будущим выборов в США? Фонд Туска провел испытания "мобильного голосования" на выборах в семи штатах и отметил значительные улучшения участия избирателей. В перспективе они видят голосование по QR-коду как более распространенную опцию.

