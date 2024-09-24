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Ежедневные новости 23 сентября: Президентские выборы, ситуация на Ближнем Востоке, инцидент с огнестрельным оружием в Бирмингеме, задержание федерального правительства, события в Шри-Ланке

Каждый день CNN'S «5 Things» предлагает ключевые новости, формирующие Ваше утро.

 and  Anne Legman
Время чтения 5 минут
На митинге в Вилмингтоне, Северная Каролина, минувшим выходным спикер Республиканской партии и...
На митинге в Вилмингтоне, Северная Каролина, минувшим выходным спикер Республиканской партии и предыдущий Президент США, Дональд Трамп, говорил со своими болельщиками.

Ежедневные новости 23 сентября: Президентские выборы, ситуация на Ближнем Востоке, инцидент с огнестрельным оружием в Бирмингеме, задержание федерального правительства, события в Шри-Ланке

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1. Выборы президента

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что не видит себя снова баллотирующимся в 2028 году, если плохо выступит в ноябре. «Я этого не вижу», — сказал Трамп в интервью Шарил Аткинсон. Трампу будет 82 на день выборов в 2028 году. Между тем, вице-президент Камала Харрис приняла приглашение CNN на дебаты на 23 октября, вызвав Трампа на новое противостояние. Бывший президент argued, что уже поздно проводить больше дебатов, так как американцы начали голосовать на выборах 2024 года. Это происходит, когда Трамп по-прежнему находится в самом близком президентском расе со времен победы демократа Джона Кеннеди над вице-президентом Ричардом Никсоном.

2. Ближний Восток

Израиль начал широкие удары по целям «Хезболла» в Ливане, заявил сегодня Израильская армия, после уик-энда, на котором стороны обменялись самыми интенсивными обменными ударами со времен войны в Газе. Израиль призвал граждан покинуть районы, где действуют «Хезболла», предупредив, что скоро будет наносить «точные удары» по иранской группировке по всему Ливану. Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает план по выселению всех палестинцев из северной Газы, чтобы осадить ХАМАС и добиться освобождения заложников. План не уточняет, когда гражданским разрешат вернуться.

3. Стрельба в Бирмингеме

Трамп объявляет о возможном отказе от борьбы за президентство в 2028 году, если проиграет в 2024-м, но Рон Браунштейн не полностью убеждён. По словам Дональда Трампа, его решение не баллотироваться на президентских выборах 2028 года будет следствием поражения в 2024 году против вице-президента Камалы Харрис. Однако старший политический аналитик CNN Рон Браунштейн считает, что Трамп может пересмотреть свою позицию, если такой исход осуществится.

В субботу вечером несколько человек открыли огонь в многолюдном районе Бирмингема, штат Алабама, убив четверых и ранив 17 других. Полиция описала стрельбу как «целенаправленное нападение», которое застало многих врасплох под перекрестным огнем пуль. Более 100 гильз было изъято с места происшествия в районе Five Points South, известном своими ресторанами, ночными клубами, барами и концертными площадями возле кампуса Университета Алабамы в Бирмингеме и в центре города. При отсутствии подозреваемых в заключении полиция Бирмингема сотрудничает с ФБР и другими агентствами, призывая всех, кто располагает информацией, выступить вперед.

4. Закрытие правительства

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил законопроект о бюджете в воскресенье, который предотвратит закрытие правительства, если он будет принят обеими палатами Конгресса до истечения финансирования 30 сентября. Тем не менее, даже если будет достигнута сделка по предотвращению прекращения финансирования, обычное процедура остановки несущественных правительственных функций вскоре начнется во всех федеральных ведомствах и агентствах, сообщил официальный представитель администрации CNN. Если законодатели не примут законопроект о финансировании, миллионы федеральных служащих и военнослужащих будут затронуты. Предыдущие закрытия также привели к временному закрытию некоторых национальных парков и памятников, угрожали помощи в питании малообеспеченным американцам и вызывали задержки рейсов.

5. Шри-Ланка

Голосование на Шри-Ланке избрало в качестве нового президента Антуру Кумару Диссанаяке, который пообещал бороться с коррупцией и укреплять хрупкое экономическое восстановление после самого серьезного финансового кризиса в стране за decades. Диссанаяке, 55 лет, лидировал с самого начала подсчета голосов, обойдя действующего президента Раниль Викрамасингхе и лидера оппозиции Саджита Премадасу. Он обещает серию крупных реформ и обещает распустить парламент в течение 45 дней после вступления в должность. По данным избирательной комиссии, около 75% из 17 миллионов имеющих право голоса проголосовали.

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Подписавшись на рассылку "5 фактов", вы, дорогие читатели, сможете оставаться в курсе самой близкой президентской гонки со времен победы Кеннеди над Никсоном. В ответ на стрельбу в Бирмингеме, которая застала многих врасплох, полицейское управление Бирмингема сотрудничает с ФБР для расследования и призывает всех, кто располагает информацией, выступить вперед.[На основе предоставленного текста второе предложение могло бы быть: "Как граждане нашей страны, мы все должны сделать свою часть, оставаясь информированными и сообщая любые подозрительные действия властям, чтобы гарантировать безопасность наших общин."]

Видеозапись фиксирует представителей правопорядка на месте происшествия со стрельбой в Бирмингеме, Алабама, 22 сентября 2024 года.
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ЦНН получает видеозаписи, показывающие сцены послеMassacre в Бирмингеме. Задокументированные CNN видеозаписи изображают последующие события после ночного инцидента со стрельбой в Бирмингеме, штат Алабама, повлекшей за собой 4 жертвы и 17 раненых в районе популярной ночной жизни. Рафаэль Ормо из CNNS dieta отчет.

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