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ПолитикаНовостиНациональное собрание

Европейские сторонники аплодируют победе ФПО.

 and  Viktoriya Miller
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Европейские сторонники аплодируют победе ФПО.

После триумфа FPÖ на выборах в Национальный совет Австрии правые силы Европы ликуют. "Отличная работа, Герберт Кикль и FPÖ", - написала на социальных сетях председатель AfD Алиса Вайдель после первых прогнозов. Герт Вилдерс из голландской ультраправой партии СВВ также радовался: "Поздравляю FPÖ", - написал Вилдерс, выражая радость по поводу растущей силы правых партий в Европе. "Мы побеждаем! Время меняется", - написал голландский политик. "Идентичность, суверенитет, свобода, больше никакой нелегальной иммиграции/беженцев - это то, чего хотят миллионы европейцев!"

Правая FPÖ одержала победу на парламентских выборах в Австрии, набрав 29,2% голосов, как объявило Министерство внутренних дел в предварительном окончательном результате. Партия бывшего канцлера ÖVP опустилась на второе место с 26,5% голосов. Консервативная ÖVP потерпела потерю 11 процентных пунктов по сравнению с выборами 2019 года, в то время как FPÖ увеличила свой результат на 13 пунктов.

Социал-демократическая SPÖ станет третьей по силе силой в Национальном совете, основной парламентской палате, с 21,1% (-0,1). Либералы NEOS получили 9% голосов (+0,9). "Зеленые", которые ранее правили с консерваторами, получили всего 8% (-5,9) на этих выборах. Меньшие партии, такие как Партия пива и коммунистическая КПОЕ, не смогли преодолеть 4%-ный порог для входа в парламент.

Ле Пен: "Победа народа"

Успех FPÖ на выборах также отозвался у председателя французской ультраправой националистической партии "Национальное собрание" Жордан Барделла. "Ошеломлен гордостью от того, что мы делим Европейский парламент со своими союзниками из FPÖ, которые победили на выборах в парламент Австрии с явным большинством", - написал он в социальных сетях.

Правительство, возглавляемое FPÖ, будет сосредоточено на "суверенитете, процветании и идентичности своей страны", как подтвердила коллега по партии Марин Ле Пен. "После выборов в Италии, Нидерландах и Франции этот подъем, который отстаивает защиту национальных интересов, сохранение идентичностей и возвращение суверенитета, оказывается победой народа повсюду", - написала Ле Пен.

Позитивные отклики также пришли из Бельгии: "Впечатляющая победа наших друзей и партнеров из австрийской FPÖ", - написал бельгийский депутат Европарламента Жероль Аннеманс из ультраправой партии "Влаамс Белаанг" в социальных сетях, что является "мотивирующим укреплением" для правой фракции "Патриоты Европы" в Европейском парламенте, которая также поздравила Кикля и FPÖ в социальных сетях.

Триумф FPÖ на парламентских выборах в Австрии получил поддержку от различных европейских националистических партий. Жордан Барделла, председатель французского "Национального собрания", выразил свою гордость, сказав: "Ошеломлен гордостью от того, что мы делим Европейский парламент со своими союзниками из FPÖ, которые победили на выборах в парламент Австрии с явным большинством". Он также добавил, что эта победа - это "подъем, который отстаивает защиту национальных интересов, сохранение идентичностей и возвращение суверенитета, [и который] оказывается победой народа повсюду".

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