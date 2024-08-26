Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиУчастковый

Европейские политические деятели выражают сочувствие борющимся социал-демократам.

На Востоке, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не преодолевает пятипроцентный барьер.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Европейские политические деятели выражают сочувствие борющимся социал-демократам.

Будущее СДПГ, возглавляемой канцлером, на предстоящих выборах в Тюрингии и Саксонии выглядит мрачным. Ситуация настолько мрачная, что даже их политические противники обеспокоены. Помимо сочувствия, социал-демократы также сталкиваются с критикой от Союза.

На этих выборах в ландтаги СДПГ может не преодолеть пятипроцентный барьер tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, и таким образом не войти в состав двух ландтагов. Будущее социал-демократов настолько неопределенно, что их политические соперники выражают озабоченность. Как сказал Торстен Фри, руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге, "Мы не будем этому радоваться, если СДПГ не попадет в ландтаги Саксонии и Тюрингии". Он добавил, "СДПГ сыграла решающую роль как народной партии в поддержании стабильности нашей политической системы".

По данным последних опросов, СДПГ прогнозируется на уровне шести или семи процентов tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. В обоих землях ХДС и АФД, считающейся конституционным защитником правоэкстремистской, находятся в жесткой конкуренции за доминирование.

Руперт Поленц, бывший генеральный секретарь ХДС, считает возможную неудачу СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер "полной катастрофой". "Ни один настоящий христианский демократ не может этому радоваться", - сказал Поленц "Тагесшпигелю". Несмотря на разногласия, СДПГ сыграла значительную роль "для нашей нации". "Мы не можем функционировать без них", - заключил Поленц.

Дennis Radtke, депутат Европарламента от ХДС, также выразил похожие взгляды. Он не испытывает удовольствия от того, что СДПГ опускается ниже пятипроцентного порога. "Такого никогда не должно случаться с любым демократом", - заявил Радтке "Тагесшпигелю". Он подчеркнул, что несмотря на разные политические взгляды ХДС, СДПГ или Зеленых, "мы все демократы, работающие на благо нашей нации". Радтке считает, что это отличает конкуренцию между этими партиями от борьбы против АФД и БСВ. "Они видят другую нацию". "Если СДПГ исчезнет всего из одного ландтага, это будет удар по функционированию нашей демократии", - заключил Радтке.

Однако СДПГ также сталкивается с критикой от своего давнего коалиционного партнера, Союза. Фри считает, что упадок СДПГ не является неизбежным процессом. "СДПГ больше не кажется заинтересованной в роли народной партии", - сказал Фри "Тагесшпигелю". Он добавил, что это не угроза демократии или большая нестабильность. "Демократический спектр партийного ландшафта предлагает избирателям достаточно альтернатив СДПГ".

В этих критиках от Союза они специально упоминают потенциальную неудачу СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер в родной земле ХСС Баварии, наряду с Тюрингией и Саксонией. Руководитель фракции Союза в бундестаге Торстен Фри выразил обеспокоенность, сказав, "Мы не будем этому радоваться, если СДПГ не попадет в ландтаги Саксонии, Тюрингии и даже Баварии, как часть ХСС".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно