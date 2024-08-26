Европейские политические деятели выражают сочувствие борющимся социал-демократам.

Будущее СДПГ, возглавляемой канцлером, на предстоящих выборах в Тюрингии и Саксонии выглядит мрачным. Ситуация настолько мрачная, что даже их политические противники обеспокоены. Помимо сочувствия, социал-демократы также сталкиваются с критикой от Союза.

На этих выборах в ландтаги СДПГ может не преодолеть пятипроцентный барьер tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, и таким образом не войти в состав двух ландтагов. Будущее социал-демократов настолько неопределенно, что их политические соперники выражают озабоченность. Как сказал Торстен Фри, руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге, "Мы не будем этому радоваться, если СДПГ не попадет в ландтаги Саксонии и Тюрингии". Он добавил, "СДПГ сыграла решающую роль как народной партии в поддержании стабильности нашей политической системы".

По данным последних опросов, СДПГ прогнозируется на уровне шести или семи процентов tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. В обоих землях ХДС и АФД, считающейся конституционным защитником правоэкстремистской, находятся в жесткой конкуренции за доминирование.

Руперт Поленц, бывший генеральный секретарь ХДС, считает возможную неудачу СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер "полной катастрофой". "Ни один настоящий христианский демократ не может этому радоваться", - сказал Поленц "Тагесшпигелю". Несмотря на разногласия, СДПГ сыграла значительную роль "для нашей нации". "Мы не можем функционировать без них", - заключил Поленц.

Дennis Radtke, депутат Европарламента от ХДС, также выразил похожие взгляды. Он не испытывает удовольствия от того, что СДПГ опускается ниже пятипроцентного порога. "Такого никогда не должно случаться с любым демократом", - заявил Радтке "Тагесшпигелю". Он подчеркнул, что несмотря на разные политические взгляды ХДС, СДПГ или Зеленых, "мы все демократы, работающие на благо нашей нации". Радтке считает, что это отличает конкуренцию между этими партиями от борьбы против АФД и БСВ. "Они видят другую нацию". "Если СДПГ исчезнет всего из одного ландтага, это будет удар по функционированию нашей демократии", - заключил Радтке.

Однако СДПГ также сталкивается с критикой от своего давнего коалиционного партнера, Союза. Фри считает, что упадок СДПГ не является неизбежным процессом. "СДПГ больше не кажется заинтересованной в роли народной партии", - сказал Фри "Тагесшпигелю". Он добавил, что это не угроза демократии или большая нестабильность. "Демократический спектр партийного ландшафта предлагает избирателям достаточно альтернатив СДПГ".

В этих критиках от Союза они специально упоминают потенциальную неудачу СДПГ преодолеть пятипроцентный барьер в родной земле ХСС Баварии, наряду с Тюрингией и Саксонией. Руководитель фракции Союза в бундестаге Торстен Фри выразил обеспокоенность, сказав, "Мы не будем этому радоваться, если СДПГ не попадет в ландтаги Саксонии, Тюрингии и даже Баварии, как часть ХСС".

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