Европейские границы переживают смещение вправо.

Триумфы FPÖ в Австрии и AfD в Тюрингии далеки от единичных случаев. Эксперты считают успех популистских партий общим трендом по всей Европе. Вопросы миграции и инфляции вносят значительный вклад в рост правых идей.

Вечер выборов в Австрии отозвался выборной ночью в Тюрингии. Ни AfD на востоке Германии, ни FPÖ в Австрии не смогли захватить власть. Тем не менее, сдвиг вправо вызвал considerable шок в других политических кругах. Однако этот избирательный успех далек от изолированного события в Европе. Анализ стран ЕС показывает, что триумф популистских партий - это широко распространенное явление.

Нicolai von Ondarza, европейский эксперт из Германского института международных и безопасностих вопросов (SWP), называет критичное отношение к миграции ключевым фактором этой тенденции. В Нидерландах победила правая партия PVV Геерта Вилдерса. AfD показала отличные результаты в восточногерманских землях Саксония, Тюрингия и Бранденбург, а критически настроенная к миграции BSW также добилась двузначных результатов с нуля.

Польская национально-консервативная партия PiS является самой сильной партией в ЕС со своей строгой политикой в отношении беженцев. Правый сдвиг в Дании был остановлен лишь потому, что социал-демократическое правительство само реализовало изоляционистскую политику. Правительства, критически настроенные к миграции, можно найти в странах, таких как Словакия, Венгрия и Италия.

Кроме того, von Ondarza также называет инфляцию второстепенным фактором правой тенденции. Чувство нестабильности и потери охватило Европу, что усиливается стагнирующей экономикой во многих странах ЕС и кризисами идентичности. Опрос Infratest dimap после выборов в Бранденбурге показал, что AfD в основном поддерживали мужчины, люди с низким уровнем образования и те, кто чувствовал себя экономически слабыми.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что успех правых партий сейчас является трендом почти во всех богатых западных странах - от США до Норвегии. В Нидерландах также возник спор о том, не зашла ли международнаялизация программ высшего образования слишком далеко, поскольку молодые голландцы испытывают трудности с обучением на своем языке на родине.

Правые партии используют такие дебаты, особенно среди молодых избирателей. "Отчасти это потому, что популистские партии гораздо более активны в социальных сетях, где молодые люди получают информацию", - отмечает эксперт SWP von Ondarza. "Правые партии в настоящее время воспринимаются как единственная жизнеспособная альтернатива другим группам", - добавляет он, имея в виду бунтарский характер молодых избирателей.

Теперь очевидно, что правые группы сотрудничают и усиливают друг друга по всей Европе. "В Австрии FPÖ, правая популистская и правая экстремистская партия, добилась успеха задолго до того, как была создана AfD", - заявляет председатель комитета по европейским делам в бундестаге Антон Хофреитер. "Правая экстремистская молодежная организация 'Идентитарное движение' также обосновалась в Австрии, прежде чем она смогла закрепиться в Германии", - подчеркивает политик от Зеленых. Правые сети укрепляют друг друга через границы.

Кроме того, происходит медленная нормализация в результате часто обязательного сотрудничества с правыми правительствами. СПД-евродепутат Катарина Барли предупреждала об этом в отношении итальянского премьер-министра Джорджии Мелони. Однако поскольку Мелони необходима для принятия решений ЕС и также придерживается проевропейских взглядов, канцлер Шольц координирует с ней. Правые политики в других странах интерпретируют это как доказательство того, что предупреждения о них беспочвенны. Национальное собрание во Франции и AfD также рассчитывают на то, что избиратели привыкнут к ним через многочисленных избранных местных представителей. Так называемый "огнезащитный барьер", который другие партии установили против AfD на федеральном и уровне земель, первым падет на местном уровне. Политик от Зеленых Хофреитер обвиняет консервативные партии, такие как в Австрии, в том, что они следовали за правыми экстремистами в течение многих лет и заимствовали их языки и лозунги. "Это не остановило правых экстремистов никоим образом. Напротив, произошло обратное. Позиции правых популистов и правых экстремистов были нормализованы".

На протяжении долгого времени национально-консервативные правительства, подобные тем, что в Венгрии, были более изолированы в ЕС. Эксперт SWP von Ondarza вспоминает, что Австрия подверглась санкциям, когда FPÖ впервые вошла в правительство. "Но когда недавно партия Вилдерса пришла к власти в Нидерландах, протест былRemarkably subdued", - отмечает он. Именно потому, что это европейская проблема, адаптационный процесс уже давно идет. Например, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен также назначила представителей партии Мелони в новую комиссию.

Несмотря на назначение представителей правой, критически настроенной к миграции итальянского правительства в новую комиссию ЕС, FPÖ в Австрии остается значимым игроком в популистском движении. Их успех на выборах в Австрии, как и AfD в Тюрингии, является свидетельством широкого влияния популистских партий по всей Европе.

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