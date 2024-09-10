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ПолитикаНовостиМиграция

Европейский Союз временно приостанавливает переговоры по "зеленой книге" о миграции.

Союз посчитал предложения коалиции «Светофор» недостаточными для контроля притока беженцев, как было сказано на высшем уровне.

 and  Mark Rodriguez
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Ужесточенные Регуляции Контроля На Границе - Европейский Союз временно приостанавливает переговоры по "зеленой книге" о миграции.

Союз заявил, что переговоры с федеральным правительством по поводу совместной переработки иммиграционной политики оказались безрезультатными. Делегаты ХДС/ХСС и коалиции не смогли достичь согласия на дискуссиях, состоявшихся в Берлине во вторник, как заявил Торстен Фри, парламентский секретарь Союза. В результате Фри заявил, что дальнейшие дискуссии в таком формате не будут продолжены: "Это просто бесполезно", - сказал он.

Представитель ХДС раскритиковал правительство за то, что оно не приняло во внимание просьбу Союза об отказе в предоставлении убежища на границах Германии в своих предложениях. Фри заметил: "То, что предложила коалиция "трафика", не приведет к увеличению отказов, а то и вовсе не приведет ни к одному".

Союз открыт для дискуссий о миграции

Фри пригласил правительство к дальнейшим дискуссиям, направленным на укрепление иммиграционной политики. "Мы не уйдем в обиду", - сказал он. Однако структура вторничных дискуссий не будет возобновлена. "Мы надеялись на что-то существенное в этом формате - к сожалению, этого не произошло", - с сожалением сказал он.

Хоффманн, парламентский секретарь ХСС в Бундестаге и участник этих дискуссий, был более прямолинеен в своих чувствах. "Я чувствую себя обманутым этим обсуждением", - заявил Хоффманн. Правительство предложило различные меры - "но абсолютно никаких отказов", как просил Союз.

Фри подчеркнул важность продолжения дискуссий о миграции, заявив: "Несмотря на безрезультатный формат вторничных переговоров, мы остаемся открытыми для дискуссий, посвященных миграции". Несмотря на отсутствие прогресса в отказе в предоставлении убежища на границах Германии, Фри сохраняет надежду на будущее сотрудничество, выразив: "Союз не отказался от обязательств по сотрудничеству в области иммиграционной политики".

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