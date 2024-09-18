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Европейский союз временно прекращает санкции, наложенные на Google за предполагаемые нарушения антимонопольного законодательства.

 and  Max Becker
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Европейский союз временно прекращает санкции, наложенные на Google за предполагаемые нарушения антимонопольного законодательства.

Первоначальный суд Европейского Союза (ЕС), EuG, временно отменил штраф в размере €1,49 миллиарда, наложенный на Google. Во вторник в Люксембурге EuG определил, что Еврокомиссия допустила ошибку в своей оценке. Однако люксембургский суд в основном поддержал обвинения против американского технологического гиганта. Комиссия теперь имеет право переоценить соответствующие части и, возможно, повторно наложить штраф за нарушение конкуренции.

(Дело №: T-334/19)

Еврокомиссия наложила штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы в 2019 году. Она обвинила Google в использовании эксклюзивных соглашений с 2006 года для усиления своего "доминирующего положения в сфере контекстной рекламы в поисковых системах". tanto Google, как и его материнская компания Alphabet, оспаривали штраф.

В конечном итоге, EuG поддержал обвинения, но отметил, что Google использовало множество эксклюзивных соглашений. Комиссия не четко указала, какие положения использовались в течение какого времени и в каких рынках были затронуты. Еврокомиссии теперь необходимо прояснить это и принять новое решение о наложении штрафа или его отсутствии. В противном случае, Комиссия может обжаловать решение EuG в Европейский суд юстиции (ЕСЮ).

Штраф, оспариваемый в данном случае, стал третьим штрафом, наложенным Еврокомиссией в течение трех лет. В июне 2017 года Комиссия потребовала €2,42 миллиарда за продвижение сервиса сравнения цен. В июле 2018 года был наложен штраф в размере €4,34 миллиарда за незаконные практики, связанные с операционной системой Android для мобильных и планшетных устройств. Первый штраф за картель был утвержден Европейским судом юстиции (ЕСЮ) на прошлой неделе. Второе наказание все еще оспаривается, и EuG slightly reduced it to €4,125 billion in 2022.

После признания своих ошибок в оценке Еврокомиссия теперь имеет возможность переоценить соответствующие части и, возможно, повторно наложить штраф за нарушение конкуренции на Google. Несмотря на то, что EuG поддержал обвинения против Google, Комиссия не четко указала, какие эксклюзивные соглашения использовались в течение разных периодов и на разных рынках, что потребовало уточнений.

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