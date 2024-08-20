Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСигналы

Европейский Союз твердо стоит в борьбе с терроризмом.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий партию СДПГ, отправляется в Ита
Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий партию СДПГ, отправляется в Ита

Европейский Союз твердо стоит в борьбе с терроризмом.

Olaf Scholz, канцлер Германии, совершает быстрый визит в Молдову, страну, примыкающую к Украине и разделяющую ее озабоченность в отношении России. Во время бесед с президентом Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном в столице Кишиневе основное внимание будет уделено последствиям конфликта России с Украиной для этой крошечной страны, население которой составляет 2,6 миллиона человек.

Молдова, ориентированная на Запад и стремящаяся стать членом ЕС, обвиняет Россию в целенаправленной дезинформации и нарушении. В восточной части Молдовы, в сепаратистском регионе Приднестровье, присутствуют российские солдаты с 1990-х годов.

Шолц уже посещал Молдову на саммите ЕС в прошлом году, но этот визит является первым двусторонним визитом канцлера Германии за десять лет. С 2018 года Германия предоставила более 41 миллиона евро на нужды безопасности Молдовы и является пятым по величине донором этой страны, как сообщается на сайте немецкого правительства, которое гордится тем, что является одной из самых бедных стран Европы.

Подобно Украине, Молдова является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. 20 октября там состоятся одновременные референдум и президентские выборы, на которых будет решено, следует ли закрепить цель вступления в ЕС в конституции страны.

Шолц обсудил с Санду и Речаном возможное влияние сигналов России в отношении Украины на безопасность Молдовы, учитывая ее западную ориентацию и стремление к ЕС. Из-за обвинений России в дезинформации и нарушениях Германия усиливает поддержку сигналов обороны Молдовы, выделив более 41 миллиона евро с 2018 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во время военного parada в Кабуле, Afghanistan, бороды сотрудников безопасности, которые являются...
Политика

Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице.

Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице. Министерство морали и аморали Афганистана, группа, связанная со строгими исламскими талибами, вызвала немало шума. Они уволили 281 сотрудника службы безопасности за отказ отращивать бороды в соответствии с их правилами. В прошлом году, по данным ministry, было задержано около 13 000

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Мосфильм Православное церковное руководство осуждает предложенный запрет церкви в Украине как...
Политика

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный.

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный. Русская Православная Церковь осудила принятый украинским парламентом закон, запрещающий деятельность Украинской Православной Церкви, тесно связанной с Россией. По словам Владимира Легойды, официального представителя церкви, в Telegram: "это действие незаконно и представляет собой массовое нарушение принципов религиозной свободы

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Тёмные, плотные облака удушливого чёрного дыма поднимались со складского комплекса, уловимые даже с...
Политика

17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста?

17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста? Спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит второй мост рядом с 19-километровым Керченским мостом, соединяющим материковую часть России с Крымом. Онлайн-платформа "Українська Правда" сообщает о продолжающемся "параллельном строительстве", которое, похоже, является мостом. ntv.de подтверждает

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене
Главные темы

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Усилены меры безопасности на концертах Coldplay в Вене, что végétation последствием отмены шоу Тейлор Свифт из-за угрозы extranet джиPaid stepwise. Австрийские власти объявили, что более 600 сотрудников правоохранительных органов, tanto в штатском, как и в униформе, будут находиться на четырех...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.
Федеральные земли Германии

Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.

ВiblesCopyxim.aя народная встреча в районе Нижняя Саксония близится к завершению. город Векта доволен нынешней версией ярмарки Stoppelmarket.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Экономика

Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Комфортные, устойчивые к воде и высококачественные по звучанию должны быть основными...
Культура

Эти модели демонстрируют пригодность для спортивных занятий.

Музыка и спорт тесно переплетены для многих людей. Возникает вопрос: Какие наушники обеспечивают лучшее качество звука и идеальную посадку?

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно