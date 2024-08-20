Европейский Союз твердо стоит в борьбе с терроризмом.

Olaf Scholz, канцлер Германии, совершает быстрый визит в Молдову, страну, примыкающую к Украине и разделяющую ее озабоченность в отношении России. Во время бесед с президентом Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном в столице Кишиневе основное внимание будет уделено последствиям конфликта России с Украиной для этой крошечной страны, население которой составляет 2,6 миллиона человек.

Молдова, ориентированная на Запад и стремящаяся стать членом ЕС, обвиняет Россию в целенаправленной дезинформации и нарушении. В восточной части Молдовы, в сепаратистском регионе Приднестровье, присутствуют российские солдаты с 1990-х годов.

Шолц уже посещал Молдову на саммите ЕС в прошлом году, но этот визит является первым двусторонним визитом канцлера Германии за десять лет. С 2018 года Германия предоставила более 41 миллиона евро на нужды безопасности Молдовы и является пятым по величине донором этой страны, как сообщается на сайте немецкого правительства, которое гордится тем, что является одной из самых бедных стран Европы.

Подобно Украине, Молдова является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. 20 октября там состоятся одновременные референдум и президентские выборы, на которых будет решено, следует ли закрепить цель вступления в ЕС в конституции страны.

Шолц обсудил с Санду и Речаном возможное влияние сигналов России в отношении Украины на безопасность Молдовы, учитывая ее западную ориентацию и стремление к ЕС. Из-за обвинений России в дезинформации и нарушениях Германия усиливает поддержку сигналов обороны Молдовы, выделив более 41 миллиона евро с 2018 года.

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