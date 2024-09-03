- Европейский Союз стремится к выполнению положений Парижского соглашения.

Требования от Союза на переговорах по миграции

Из союза звучат настойчивые призывы на встрече коалиции по миграции, в которой участвуют "трафик-лайт" альянс, правительство и федеральные земли, но правительство предостерегает от излишнего оптимизма. "Я бы посоветовал воздержаться и не строить слишком высоких ожиданий впопыхах", - сказала заместитель официального представителя Кристиане Hoffmann в Берлине.

Вклад Союза

Лидер ХДС Фридрих Мерц не будет присутствовать, но он повторил призывы о значительном снижении иммиграции в Германию накануне. По мнению Мерца, настоящая проблема не в законах о огнестрельном оружии или депортациях. "Настоящая проблема - это все еще неуклонное давление неконтролируемой иммиграции", - заявил он. Мерц настоял на отказе на границе. "Если завтра не будет согласия, нет смысла продолжать переговоры", - заявил он в Оснабрюке вечером в понедельник.

Глава правительства Гессена и председатель конференции министров Борис Рейн (ХДС) призвал к "смене миграционной политики" несколько недель назад. В понедельник он повторил требования союза: "Федеральное правительство должно укрепить контроль на границах и решительно отказывать на границах. Мы также должны добиваться строгого соблюдения правил Дублина на европейском уровне, более безопасных стран происхождения, процедур получения убежища в третьих странах. Возможно депортация в Афганистан и Сирию. Преступники и опасные individuals должны лишиться гражданства, и должны быть расширены возможности депортации и содержания под стражей".

Даже председатель БСВ Сахра Wagenknecht поддержала жесткую позицию по вопросам иммиграции. "Вместо фиктивных решений нам нужна политическая остановка неконтролируемой иммиграции", - сказала она газете "Вельт". "Те, кто уже в стране, но им отказано, должны лишиться права на пособия". Даже те, кто приезжает из безопасной третьей страны, не могут претендовать на убежище и не имеют права на пособия, финансируемые налогоплательщиками.

Вклады от "трафик-лайт" коалиции

С точки зрения федерального правительства, основой для разговора является "пакет безопасности", принятый на прошлой неделе - реакция на ножевой attack в Солingen, в результате которого погибли трое. Он включает в себя меры в трех областях: более строгий подход к репатриации отвергнутых заявителей убежища в их странах, усиление борьбы с исламским терроризмом и ужесточение законодательства о контроле за огнестрельным оружием.

В том числе, заявители убежища, ответственность за которых лежит на другой европейской стране, больше не будут получать пособия в Германии, если эта страна согласится их принять (случаи Дублина). Также планируется запрет на ножи-автоматы и более легкое исключение мигрантов, осужденных за преступление, из немецкой защиты.

Совместная рабочая группа федерального правительства и земель будет изучать возможные решения для улучшения процедуры Дублина - то есть руководящие принципы депортации заявителей убежища в ответственные европейские страны. Это относилось к подозреваемому в Солингене, которого должны были депортировать в Болгарию.

Предупреждения от комиссара по миграции

Федеральный комиссар по миграции Рем Альабали-Радован предостерег от "исключительного акцента на ужесточении миграционной политики". По мнению социал-демократа, "пакет безопасности" должен усилить защиту от террора, насилия и преступности - без общих подозрений или общих суждений.

Миграция и внутренняя безопасность в основном находятся в компетенции земель. Хотя Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) обрабатывает заявления на убежище, иммиграционные офисы являются государственными учреждениями. В конечном итоге, депортации - это ответственность земель, хотя они могут обратиться за помощью к федеральной полиции при их осуществлении.

В пакете безопасности федеральное правительство обозначило улучшенное сотрудничество между федеральным и государственным правительствами. Совместная рабочая группа федерального и государственных правительств будет изучать методы продвижения процедуры Дублина - руководящие принципы депортации заявителей убежища в ответственные европейские страны. Это относилось к подозреваемому в Солингене, которого должны были депортировать в Болгарию.

Планируется конфиденциальная встреча

Встреча по миграции в Федеральном министерстве внутренних дел, как ожидается, будет включать представителей, таких как министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) и министр иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые) от федерального правительства. Представители фракций "трафик-лайт" также ожидаются. От фракции Союза ожидается участие руководителя фракции Торстена Фри (ХДС). Гессен будет представлять сторону Союза, а Нижняя Саксония - сторону СДПГ от земель.

После дискуссии правительство сохранит молчание. Планируется частная встреча.

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