- Европейский Союз собирается организовать значительное собрание мигрантов.

Союз предъявляет жесткие требования на саммите по иммиграции коалиции "трафик света", союза и федеральных земель, в то время как федеральное правительство предостерегает от высоких ожиданий. "Я бы предложил отложить это на данный момент и не возлагать больших надежд", - заявила заместитель правительственного спикера Кристиане Hoffmann в Берлине.

Что требует Союз

Лидер ХДС Фридрих Мерц, отсутствующий среди участников, повторил требования о значительном снижении миграции в Германию накануне. "Реальная проблема - это продолжающееся неконтролируемое миграционное давление", - сказал лидер фракции союза. Он подчеркнул необходимость отказа на границах Германии. "Если завтра не будет согласия, тогда дальнейшие переговоры не нужны", - заявил Мерц в понедельник вечером в Оснабрюке.

Председатель конференции министров, глава правительства Гессена Борис Рейн, на прошлой неделе потребовал "поворота в миграционной политике". В понедельник он вновь подчеркнул требования союза: "Федеральное правительство должно продолжать Controls на внутренних границах и finally инициировать последовательные отказы на границах. Также необходима последовательная реализация правил Дублина на европейском уровне, больше безопасных стран происхождения, процедуры предоставления убежища в третьих странах. Должна быть возможность депортации в Афганистан и Сирию. Гражданство должно быть лишено преступников и опасных лиц, а возможности депортации и содержания под стражей должны быть усилены".

Даже председатель БСВ Сахра Wagenknecht выступает за твердую позицию в миграционных вопросах. "Вместо временных решений нам нужна политическая остановка неконтролируемой миграции", - заявила она "Вельту". "Те, кто уже в стране, но был отвергнут, также теряют право на поддержку". Жители из безопасной третьей страны не имеют права на убежище и не имеют права на пособия от налогоплательщиков.

Что представляет коалиция "трафик света"

Согласно федеральному правительству, основой для консультаций является "пакет безопасности", принятый на прошлой неделе - реакция на ножевой attack в Золингене с тремя жертвами. Он включает в себя меры в трех областях: более жесткий подход к возвращению отвергнутых заявителей убежища в их страны происхождения, шаги по более решительной борьбе с исламским терроризмом и ужесточение закона о оружии.

В частности, планируется, что беженцы, за которых ответственна другая европейская страна, больше не будут получать пособия в Германии - если эта страна готова их принять (случаи Дублина). Также планируется запрет на перочинные ножи и более легкое лишение защиты в Германии для мигрантов, совершивших преступление.

Рабочая группа федерального правительства и земель изучит возможности улучшения процедуры Дублина - то есть, регламентов для депортации беженцев в другие европейские страны, ответственные за них. Это было в случае с предполагаемым нападавшим из Золингена, которого должны были депортировать в Болгарию.

О чем предостерегает комиссар по миграции

Комиссар по миграции федерального правительства Рeem Alabali-Radovan предостерегает от односторонней концентрации на ужесточении миграционной политики. "Пакет безопасности" должен усилить защиту от терроризма, насилия и преступности, сказала политик СДПГ редакционной сети Германии (RND). "Важно, чтобы это происходило без общих подозрений и общих заявлений".

Миграция и внутренняя безопасность в основном находятся в ведении земель. Хотя БАМФ принимает решения по заявкам на убежище, иммиграционные офисы являются агентствами земель. Даже депортации в конечном итоге являются делом земель, хотя они могут обращаться за помощью к федеральной полиции при их осуществлении.

Улучшение сотрудничества между федеральным правительством и землями также является ключевой областью, указанной в пакете безопасности правительства. Совместная рабочая группа федерального правительства и земель должна изучить способы улучшения процедуры Дублина - регламентов для депортации беженцев в другие европейские страны, ответственные за них. Это было в случае с предполагаемым нападавшим в Золингене, которого должны были депортировать в Болгарию.

Запланировано секретное собрание

Заседание в Федеральном министерстве внутренних дел, как ожидается, будет включать, среди прочего, федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер, федерального министра юстиции Марко Бушманна и федерального министра иностранных дел Аннелена Баerbock. Также ожидаются представители фракций коалиции. От фракции союза ожидается Торстен Фри, от Союза земель - Гессен, а от СДПГ земель - Нижняя Саксония. Правительство не планирует сообщать после собрания. Планируется секретный раунд.

Миграционная политика коалиции "трафик света", возглавляемая главой правительства Гессена Борисом Рейном, совпадает с требованиями союза, призывая к более строгим пограничным Controls, последовательным отказам и улучшенной реализации правил Дублина. Однако комиссар по миграции федерального правительства Рeem Alabali-Radovan советует не концентрироваться односторонне на ужесточении миграционной политики, призывая к сбалансированному подходу для защиты от терроризма, насилия и преступности без общих подозрений.

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