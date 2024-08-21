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Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в короткую поездку в Молдову

Сегодня канцлер Шольц отправляется в краткую поездку в Молдову, бывшую советскую республику, расположенную между Украиной и главным угрожающим фактором для Украины — Россией. В Чисinăу, столице, он будет в основном обсуждать влияние агрессивного вторжения России на эту страну с населением 2,6 миллиона человек, а также стремление Молдовы присоединиться к ЕС.

Итоги после отпуска

Восстанавливаясь после скандалов летних каникул, Шольц планирует провести в регионе около четырех с половиной часов. Несмотря на визит в Молдову в июне прошлого года на мероприятии ЕС, это будет первый двусторонний визит немецкого лидера за последние десять лет.

Политически, Молдова, одна из беднейших стран Европы, остается в конфликте между проевропейскими и пророссийскими фракциями. С 90-х годов в восточной Молдове, в узкой полосе земли под названием Приднестровье, размещены российские войска.

Намерения Шольца в отношении Молдовы

Проевропейское правительство Молдовы призывает к членству в ЕС, обвиняя Россию в целенаправленных обманах и разделяющих тактиках. Канцлер Шольц уже заявил о поддержке Германии Молдове, сказав: "Я хочу, чтобы вы знали, что Германия полностью стоит на вашей стороне. Мы окажем Республике Молдова всю возможную помощь".

Германия уже является главным спонсором безопасности Молдовы, выделив более 41 миллиона евро с 2018 года, что делает Германию пятым по величине донором страны. Как и Украина, Молдова является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. 20 октября избиратели одновременно проголосуют на президентских выборах и на референдуме о внесении цели членства в ЕС в конституцию.

Внимание Шольца переключается на Украину

Тем не менее, визит Шольца, скорее всего, будет сосредоточен на укреплении tanto Молдовы, как и Украины. Недавние сообщения в СМИ вызвали споры, намекая на то, что Германия может снизить финансовую поддержку Украины. Перед отъездом Шольц опроверг идею о снижении солидарности с Киевом, объяснив, что меняются источники финансирования.

Германия пообещала рекордные 4 миллиарда евро военной помощи на следующий год — больше, чем любая другая европейская страна, как заявил Шольц в программе Sat.1 ":newstime Spezial". Кроме того, Украина получит кредит в 50 миллиардов евро от стран G7, финансируемый доходами от замороженных российских государственных фондов. Эти средства позволят Украине самостоятельно приобретать необходимое оборонное оборудование.

Во время своего визита канцлер Шольц, скорее всего, обсудит стремление Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу и рассмотрит влияние действий России в Украине на страну. Германия, будучи главным спонсором безопасности Молдовы, уже выделила значительные средства стране и поддерживает ее стремление к членству в ЕС.

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