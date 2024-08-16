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ПолитикаНовостиПрекращение огня

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

После двух дней переговоров в Катаре посредники расходятся. Запланирована встреча в Каире до конца следующей недели, чтобы закрыть последние пробелы на пути к соглашению.

 and  Anne Legman
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- Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

Переговоры о прекращении огня в конфликте в Газе выявили сохраняющиеся разногласия между Израилем и исламской группировкой ХАМАС, которые, как ожидается, будут устранены в ближайшие дни. Медиаторы - Катар, Египет и США - объявили об этом после двухдневных переговоров в Дохе. Обе стороны были ознакомлены с предложением, соответствующим принципам мирного плана президента США Джо Байдена. Еще одно собрание в Каире запланировано на конец недели для достижения соглашения на этих условиях.

"Переговоры до сих пор были серьезными, конструктивными и проходили в позитивной атмосфере", - говорится в заявлении трех стран. "Технические команды" будут работать над оставшимися деталями для реализации в ближайшие дни, в том числе гуманитарные вопросы, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и заключенных из израильских тюрем.

Переговоры о прекращении огня смогли урегулировать большинство вопросов, но окончательное соглашение зависит от решения этих технических деталей. Как только эти детали будут урегулированы, можно будет достичь всеобъемлющего соглашения, касающегося вопросов гуманитарной помощи, обмена пленными и освобождения заложников.

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