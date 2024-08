Европейский парламент поддерживает предложение Комиссии о мандате по защите работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

В июне в Бельгии пройдут выборы, но стабильное правительство, похоже, не предвидится. Процесс формирования коалиции в Бельгии обычно сложен. Король Филипп поручил Максиму Превоту, ведущему политику из Валлонии, изучить возможности коалиции.

Более чем через два месяца после парламентских выборов в Бельгии предпринимается еще одна попытка сформировать правительство. Король Филипп поручил эту задачу Максиму Превоту, валлонскому христианскому демократу, возглавляющему группу "Заголовки" и являющемуся мэром Намюра с 2012 года, как объявил дворец в Брюсселе. Ранее попытка Барта Де Вевера сформировать правительство провалилась.

Превот заявил: "Наша страна не может позволить себе длительную кризис", - после решения Де Вевера отказаться от своего мандата. Превот должен доложить королю о ходе переговоров 2 сентября.

Превот стремится создать пятипартийную коалицию, в которую войдут консерваторы, либералы из Валлонии и Фландрии, а также фламандские социалисты. Сообщается, что Де Вевер не смог примирить противоречивые интересы в так называемом альянсе Аризона.

Рекорд составляет 541 день

На парламентских выборах 9 июня партия Де Вевера N-VA вышла на первое место, за ней следует ультраправый фламандский party Vlaams Belang. Результаты "Заголовков" Превота существенно улучшились, но они по-прежнему являются восьмой по силе партией в стране с 6,8% голосов.

Формирование правительства в Бельгии традиционно сложно. Федеральный парламент разделен, так как большинство партий конкурируют только в фламандском регионе на севере, столичном регионе Брюсселя или французскоязычной Валлонии на юге.

После парламентских выборов в Бельгии 2019 года formation of a government took 493 days. Record, however, stands at 541 days without a government in the years 2010/2011.

