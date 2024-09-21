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Европейский парламент одобрил предложенный Комиссией план.

 and  Christian Meier
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Европейский парламент одобрил предложенный Комиссией план.

В воскресенье на выборах в Бранденбурге премьер-министр Вольдек ставит все на карту: если AfD обойдет SPD, он не будет баллотироваться на второй срок. Недавние опросы показывают, что борьба может быть очень напряженной.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вольдек подтвердил, что уйдет в отставку, если AfD победит на выборах в этом воскресенье. Он рассматривает выборы как референдум о своем лидерстве и сроках на посту министра-президента, сказал Вольдек в программе ZDF "Утренняя магнолия". Если SPD займет второе место впервые с 1990 года, Вольдек предупредил, что примет ответственность.

"Речь не только о том, чтобы избежать "крупного, грязного ярлыка" для Бранденбурга", - сказал Вольдек, имея в виду опросы, которые на протяжении недель показывали AfD впереди. Он также выразил озабоченность тем, как победа AfD будет воспринята на международной арене.

Вольдек сказал, что значительные достижения SPD находятся под угрозой. Бранденбург занимает видное место в экономическом росте, несмотря на то, что все еще восстанавливается после потери многих промышленных рабочих мест в 90-х годах. "Бранденбург показал, что климатическая нейтральность и экономика могут существовать бок о бок", - заявил Вольдек. Однако для устойчивого экономического роста необходимы открытость, свобода и демократия.

Последние результаты опроса для выборов в ландтаг Бранденбурга, опубликованные исследовательской группой Wahlen для ZDF в четверг, показывают AfD на 28%, всего на 1% впереди SPD с 27%. ХДС занимает третье место с 14%, а Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) следует близко за ним на четвертом месте с 13%. Зеленые на 4,5%, Левая партия на 4%, и Свободные избиратели на 3,5%.

Уход Вольдека в отставку зависит от результатов выборов в Бранденбурге, так как последние опросы показывают AfD впереди с 28%, а SPD следует близко с 27%. Как действующая партия, возглавляемая Вольдеком, SPD должна стремиться сохранить свою позицию и избежать возможного обгона AfD, которая ассоциируется с SPD в контексте выборов в Бранденбурге.

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