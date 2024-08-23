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Европейский парламент одобрил план Комиссии по регламенту, направленному на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Европейский парламент одобрил план Комиссии по регламенту, направленному на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Сейчас уже середина июня, и в Бельгии состоялись выборы. Однако стабильного правительства по-прежнему нет. Формирование коалиции в Бельгии обычно является сложным процессом. Король Филипп поручил известному валлонскому христианскому демократу Максиму Превоту изучить потенциальные альянсы. Об этом было объявлено из брюссельского дворца после неудачных попыток фламандского ультраправого националиста Барта Де Вевера.

Прошло более двух месяцев с парламентских выборов, и предпринимается еще одна попытка сформировать правительство. 46-летний Прево, возглавляющий франкоязычную партию «Заглублённые» в Бельгии и мэр Намюра с 2012 года, заявил в Twitter, что «наша страна не может позволить себе роскошь затяжной кризиса» после окончания мандата Де Вевера на переговорах. Христианский демократ доложит королю о ходе переговоров 2 сентября.

Прево стремится к пятипартийной коалиции с консервативными и либеральными партиями tanto из Валлонии, как и из Фландрии, а также фламандскими социалистами. Согласно сообщениям, Де Вевер столкнулся с трудностями при объединении противоположных интересов в так называемом альянсе Аризона.

Рекордный 541 день

Партия Н-ВА, возглавляемая Де Вевером, стала крупнейшей партией на парламентских выборах 9 июня. За ней следовала ультраправшая фламандская партия «Влаамс Белаг». Партия Превота «Заглублённые» почти удвоила свои предыдущие результаты, но все равно заняла 8-е место по стране с 6,8% голосов.

Формирование правительства в Бельгии часто бывает сложной задачей из-за разделенного федерального парламента. Большинство партий конкурируют либо в фламандском регионе на севере, либо в столичном регионе Брюсселя, либо во франкоязычной Валлонии на юге.

После бельгийских парламентских выборов 2019 года formation of a government took 493 days. Current record, however, was set in 2010/2011 with a staggering 541 days without a functioning government.

После парламентских выборов в июне попытки сформировать правительство продолжаются более двух месяцев. Рекорд по формированию бельгийского правительства без действующего составляет 541 день, установленный между 2010 и 2011 годами.

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