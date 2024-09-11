Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Европа продолжает получать почти одну пятую своих поставок природного газа из России.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

Европа продолжает получать почти одну пятую своих поставок природного газа из России.

Несмотря на продолжающийся конфликт в Украине, Европейский Союз продолжает закупать почти пятую часть своего природного газа у России. Согласно энергетическому отчету, выпущенному Еврокомиссией в Брюсселе в среду, импорт даже вырос по сравнению с предыдущим годом. Для Словакии, Венгрии и Австрии Россия по-прежнему остается основным поставщиком газа.

В течение первых шести месяцев 2024 года страны ЕС импортировали 18% своего природного газа из России, что составляет 25,4 миллиарда кубометров. Это существенно больше, чем 14-процентная доля в первом полугодии предыдущего года, составившая 21,2 миллиарда кубометров. В результате Россия обогнала США и вернула себе второе место среди крупнейших поставщиков газа в ЕС, как ранее отмечал брюссельский think tank Bruegel.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон призвала государства-члены усилить усилия по независимости от России. Однако она отметила, что Россия больше не может манипулировать ЕС, контролируя его газовые поставки. В 2021 году страны ЕС якобы удовлетворили 45% своего спроса за счет российского трубопроводного или сжиженного природного газа (СПГ).

После начала российского вторжения в Украину страны ЕС пообещали быстро прекратить импорт российских энергоносителей, таких как нефть и газ. Тем не менее, запрет на импорт газа все еще не реализован из-за разногласий между странами-членами.

В ответ на обещание прекратить импорт российских энергоносителей Европейский Союз все еще ведет переговоры о запрете импорта газа из-за споров между его странами-членами. Тем не менее, ЕС по-прежнему зависит от России для значительной части своих потребностей в природном газе, импортируя 18% в первом полугодии 2024 года.

В свете продолжающейся зависимости от российского газа комиссар по энергетике Кадри Симсон подчеркивает необходимость усиления усилий стран ЕС по энергетической независимости.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Политика

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии. В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно