Европа продолжает получать почти одну пятую своих поставок природного газа из России.

Несмотря на продолжающийся конфликт в Украине, Европейский Союз продолжает закупать почти пятую часть своего природного газа у России. Согласно энергетическому отчету, выпущенному Еврокомиссией в Брюсселе в среду, импорт даже вырос по сравнению с предыдущим годом. Для Словакии, Венгрии и Австрии Россия по-прежнему остается основным поставщиком газа.

В течение первых шести месяцев 2024 года страны ЕС импортировали 18% своего природного газа из России, что составляет 25,4 миллиарда кубометров. Это существенно больше, чем 14-процентная доля в первом полугодии предыдущего года, составившая 21,2 миллиарда кубометров. В результате Россия обогнала США и вернула себе второе место среди крупнейших поставщиков газа в ЕС, как ранее отмечал брюссельский think tank Bruegel.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон призвала государства-члены усилить усилия по независимости от России. Однако она отметила, что Россия больше не может манипулировать ЕС, контролируя его газовые поставки. В 2021 году страны ЕС якобы удовлетворили 45% своего спроса за счет российского трубопроводного или сжиженного природного газа (СПГ).

После начала российского вторжения в Украину страны ЕС пообещали быстро прекратить импорт российских энергоносителей, таких как нефть и газ. Тем не менее, запрет на импорт газа все еще не реализован из-за разногласий между странами-членами.

В ответ на обещание прекратить импорт российских энергоносителей Европейский Союз все еще ведет переговоры о запрете импорта газа из-за споров между его странами-членами. Тем не менее, ЕС по-прежнему зависит от России для значительной части своих потребностей в природном газе, импортируя 18% в первом полугодии 2024 года.

В свете продолжающейся зависимости от российского газа комиссар по энергетике Кадри Симсон подчеркивает необходимость усиления усилий стран ЕС по энергетической независимости.

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