Еврейский Центральный Совет выпускает тревогу о усилении влияния Альтернативы для Германии (АФД)

С приближением выборов в Саксонии и Тюрингии Центральный совет евреев в Германии и Американский еврейский комитет Берлин (АЖК) подняли тревогу из-за возможного роста популярности «Альтернативы для Германии» (АфД). В опубликованном на этой неделе документе под названием «Подрывающая фракция: как АфД угрожает нашей демократии» партия описана как «вольнолюбиво-правый экстремистский», «антизападный» группировка с «явно антисемитской идеологией».

Документ приводит различные примеры, заявления и действия членов АфД в поддержку этого аргумента. В частности, он освещает уничижительные комментарии партии в отношении немецкой культуры памяти в связи с Холокостом и другие вопросы.

На совместной пресс-конференции в Берлине президент Центрального совета Йозеф Шустер заявил, что АфД не является инхерентно антисемитской, но добавил: «но это партия для антисемитов. Это неоспоримо», и обсудил присутствие вольнолюбивых идей в АфД.

Документ обвиняет партию в использовании «стратегического подхода к антисемитизму». Он предполагает, что, хотя партия игнорирует антисемитские взгляды, распространенные в немецком обществе, она целенаправленно обращается к «импортированному антисемитизму», исходящему из иммиграции из мусульманских стран. Шустер подчеркнул, что наибольшую угрозу для существования евреев в Германии по-прежнему представляет политическая правая.

Центральный совет евреев в Германии и Американский еврейский комитет Берлин призывают усилить усилия по борьбе с идеологиями, продвигаемыми «Альтернативой для Германии», рассматривая партию как вольнолюбиво-правую экстремистскую группу с антисемитскими наклонностями.

В своей попытке ослабить влияние антисемитских взглядов Центральный совет призывает к усилению мер противодействия стратегическому подходу АфД, который пытается эксплуатировать импортированный антисемитизм, в то же время принижая распространенный в немецком обществе антисемитизм.

Читайте также: