Есть ли обвинения в том, что политзаключенные выполняют задания для политика AfD Йорга Дорнау?

Представитель АФД из Саксонии Йорг Дорнау часто вызывает споры своей белорусской компанией "Зыбулка-Бел". Недавно парламент Саксонии оштрафовал его на примерно 20 862 евро за нераскрытие своей связи с фирмой. Теперь белорус под псевдонимом "Андрей" выдвигает серьезные обвинения против Дорнау.

В интервью белорусскому оппозиционному СМИ "Реформа" "Андрей", который на самом деле является Сергеем Чарняком, утверждает, что в феврале 2024 года был вынужден работать заключенным на луковом поле площадью более 1500 гектаров недалеко от города Лида. Журналисты RTL и ntv встретили этого человека в Польше.

Чарняк попал в немилость у белорусского режима из-за неоднократного деления, комментирования и лайков постов оппозиционных фигур в социальных сетях. 60-летний музыкант из Лиды провел в исправительном лагере в общей сложности 45 дней за свои действия.

Сортировка лука перед возвращением в пятиместную камеру

По словам Чарняка, во время своей второй отсидки в 2023 году он работал на свалке, а во время третьей отсидки в 2024 году - на луковом поле "Зыбулка-Бел" политика АФД Йорга Дорнау.

Примерно с 30 другими заключенными Чарняка доставили на территорию фермы полицией. Только у тех, кто был заключен по политическим причинам, были связаны руки, сообщает он. Луковое поле якобы находилось недалеко от города Лида, на окраине деревни Сухвалня.

Чарняку приходилось работать в одежде, в которой его арестовали, без теплой куртки или рабочей одежды. "Мы не получали еду во время работы. Мы ели только завтрак в исправительном лагере, а следующий прием пищи был вечером", - вспоминает он.

Его обязанности включали сортировку хранящихся лука по размеру и проверку на гниль. "Мы сортировали лук по размеру и перевозили его на грузовик, который его собирал". Несмотря на тяжелые условия труда, Чарняк воспринимал работу на ферме как улучшение по сравнению с тюрьмой. После дня работы на луковой ферме он возвращался в двухместную камеру, где проживал с четырьмя другими заключенными. Они делили два матраса.

Он вспоминает принудительный труд на ферме положительно. Он зарабатывал около пяти евро в день за работу на ферме, но тюрьма удерживала расходы на еду и не выплачивала остаток.

"Высокий, крепкий, лысый немец"

Дорнау является членом саксонского ландтага от АФД с 2019 года и является спикером фракции по сельскохозяйственной политике. Дорнау утверждает, что получил обучение как специалист по растениям в ГДР. После воссоединения он продолжил образование, чтобы стать "государственным сертифицированным сельскохозяйственным предпринимателем". В 1995 году он получил степень магистра. С ноября 2023 года он является директором Zwiebel-Farm в Белоруссии, согласно данным на сайте саксонского ландтага. В 2022 году он безуспешно баллотировался на должность окружного администратора в районе Лейпциг. На выборах в ландтаг в сентябре 2023 года он не смог получить прямые мандаты в Лейпциге, но был переизбран в ландтаг в Дрездене по списку земель.

Сергей Чарняк утверждает, что Дорнау лично посещал сайт "Зыбулка-Бел" в феврале 2023 года. Он идентифицировал "высокого, крепкого, лысого немца" в один из дней, как он утверждает. Дорнау прибыл на белом минивэне с лейпцигским номером и общался со своими сотрудниками, но не с заключенными. Чарняк утверждает, что может распознать и идентифицировать политика АФД на фотографиях. Расследования RTL и ntv показали, что Дорнау неоднократно ездил в Белоруссию на белом минивэне с лейпцигским номером и был внесен в базы данных белорусского правительства. Дорнау также использует этот автомобиль для своей избирательной кампании в Германии.

Чарняк убежден, что Дорнау должен был знать о труде заключенных на его ферме. "Он должен был знать. Его компания имеет контракт с полицией. Они перевозили нас рабочих туда. Конечно, он знал", - рассуждает он. Сергей Чарняк не имеет фотографий своей работы на луковой ферме. При прибытии у него конфисковали телефон, как и у всех заключенных. Чарняк предоставил журналистам несколько судебных документов во время их встречи, которые подтверждают его арест в декабре 2023 года. Эти детали совпадают с отчетами белорусской правозащитной организации "Вясна", которая также сообщала об аресте Чарняка в том же месяце. "Вясна" подчеркивает, что принудительный труд для политических заключенных является распространенной тактикой подавления, используемой режимом Лукашенко в Белоруссии.

Режим, с которым Йорг Дорнау, похоже, имеет тесные отношения. В АФД он известен как правый политик с пророссийскими симпатиями. 13 февраля 2022 года, всего за несколько дней до начала российского вторжения в Украину, он поделился фотографией российского лидера Владимира Путина в военной форме на своей странице в Facebook с подписью: "Выдающийся лидер. Нельзя не восхищаться русским народом за это". Кроме того, Дорнау поддерживает тесные отношения с лидером АФД в Тюрингии Бьорном Хёкке.

С годами Дорнау стал частым посетителем Белоруссии. Записи в базах данных белорусского правительства за период с 2019 по 2021 год показывают 21 случая регистрации личных данных Дорнау во время проверок и въездов. Социальные сети Дорнау совпадают с информацией в белорусских базах данных.

В начале августа, когда парламент наложил штраф, Рико Гебхардт, председатель фракции "Левые", сказал: "Невозможно просто приехать в репрессивный режим Белоруссии и открыть ферму, не говоря уже о немецком гражданине. Это требует связей, множества подготовительных дискуссий и политической близости с режимом там".

Кажется, связи афдешника Дорнау с Белоруссией доходят до ближайшего окружения диктатора Лукашенко. Оттуда он якобы получил помощь для своих проектов в стране. 22 сентября 2020 года Дорнау и его лепцигский бизнес-партнер и друг Юрий Куницкий встретились с белорусским губернатором Владимиром Караником. Под руководством Лукашенко он занимал пост министра здравоохранения до августа 2020 года.Soon after the meeting, Dornau established the company "Zybulka-Bel" in Belarus on October 1, 2020.

Жена Дорнау часто бывает в Белоруссии, в том числе в Лиде. На своей личной странице в Instagram она делится фотографиями социальных мероприятий, барбекю и вечеров с друзьями и семьей в городе и его окрестностях со своими двумя собаками. У нее есть множество связей в стране, но не доказано, что Дорнау присоединяется к ней на каждой прогулке. Дорнау не ответил на письменные запросы RTL и ntv и не принял их звонок. Вчера он отсутствовал на заседании земельного парламента Саксонии.

Сергей Чарняк удалось избежать ареста режимом Лукашенко и теперь он чувствует себя в безопасности в Польше. Однако вдовцу неспокойно за своих взрослых детей в Белоруссии. Он подозревает, что попытки подавления и запугивания сторонников оппозиции через аресты и тюремное заключение усилятся перед выборами в следующем году. Ведь диктатор Лукашенко планирует баллотироваться снова. Беспорядочное осуждение политических заключенных может привести к тому, что они снова будут вынуждены работать на сельскохозяйственных предприятиях.

Комиссия должна расследовать обвинения Сергея Чарняка против саксонского представителя AfD Йорга Дорнау, так как они связаны с потенциальными нарушениями прав человека, связанными с принудительным трудом на белорусской ферме Дорнау "Зыбулка-Бел". В свете представленных доказательств важно, чтобы Комиссия изучила роль Дорнау в условиях труда лиц, якобы принуждаемых к работе на его ферме, и была ли он осведомлен о ситуации.

