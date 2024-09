Если Трамп выиграет президентство в 2024 году, он намекает на возможные судебные действия против избирательных чиновников.

Дональд Трамп продолжает утверждать необоснованные обвинения в фальсификации выборов демократами на выборах 2020 года, заявляя, что он, его юридическая команда и эксперты пристально следят за чистотой выборов 2024 года.

В посте в своем социальном медиа-сервисе Truth Social и позже в X Трамп заявил: "КОГДА Я ПОБЕДЮ, те, КТО ОБМАНЫВАЛИ И ПРОВОДИЛИ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, почувствуют всю силу Закона на себе".

Угрозы Трампа о юридическом возмездии являются частью его постоянных попыток подорвать доверие к выборам 2024 года. Эти угрозы появились вскоре после его первого обвинений в деле о выплате откупа в Манхэттене более года назад и с тех пор усилились. Трамп часто намекал на использование системы правосудия как оружия против своих политических оппонентов, если он вернется к власти.

Трамп часто распространяет теории заговора о выборах 2020 года, ложно заявляя о повсеместной фальсификации голосов. В субботу он повторил: "Я понимаю, лучше многих, какие РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА и подлые тактики использовались демократами на выборах президента 2020 года. Это было позором для нашей Нации!"

Несмотря на постоянные утверждения Трампа, выборы 2020 года проходили с высокой степенью безопасности, и он проиграл Джо Байдену более чем на 7 миллионов голосов. К сожалению, нет конкретных доказательств того, что фальсификация голосов в достаточной степени повлияла на итоги выборов в каком-либо штате.

В воскресенье Трамп призвал ФБР расследовать обвинения в фальсификации голосов по почте в Пенсильвании, ключевом штате, где скоро будут розданы бюллетени по почте. Он сослался на интервью бывшего ведущего Fox News Тucker Carlson и так называемого "эксперта по выборам", утверждая, что пятая часть почтовых бюллетеней в Пенсильвании были фальшивыми.

На протяжении многих лет Трамп занимался ложными обвинениями в отношении почтового голосования и фальсификаций, ссылаясь на якобы примеры в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, в 2020 году. Ирония заключается в том, что несмотря на эти утверждения, кампания Трампа летом 2020 года запустила новую инициативу, направленную на продвижение досрочного, почтового и личного голосования перед выборами в ноябре.

В преддверии выборов 2024 года сотрудники избирательных комиссий столкнулись с растущим потоком угроз. В ответ меры безопасности на избирательных участках были усилены в предвидении запугивания и преследования сотрудников избирательных комиссий и распространения ложной информации о процессе голосования.

В своем посте в субботу Трамп упомянул различных лиц, в том числе юристов, доноров и избирателей. "КОГДА Я ПОБЕДУ, те, КТО ЧЕСТНО ПРОВЕЛИ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, будут привлечены к ответственности согласно Закону, что означает, что они проведут длительные сроки заключения, чтобы гарантировать, что такого беззакония больше не повторится", - написал он. "Пожалуйста, будьте предупреждены, что эта юридическая реакция охватывает юристов, политических операторов, доноров, незаконных избирателей и коррумпированных избирательных чиновников. Все, кто участвовал в неэтичных действиях, будут идентифицированы, арестованы и предъявлены обвинения в беспрецедентном масштабе в нашей стране", - добавил он.

Сам Трамп все еще faces charges of election interference, stemming from his attempts to subvert the 2020 election. He currently faces a four-count indictment in his federal case, while a separate election interference case against him in Fulton County, Georgia has been temporarily halted.

Призыв Трампа к ФБР расследовать обвинения в фальсификации голосов по почте в Пенсильвании является явным признаком его продолжающегося политического участия, так как он продолжает оспаривать легитимность результатов выборов 2020 года.

Усиливающиеся угрозы в отношении сотрудников избирательных комиссий и фокус на обвинениях в фальсификации голосов подчеркивают разделительную роль политики в формировании представлений об Integrity выборов, что является проблемой, которая выходит за рамки президентской гонки 2024 года.

