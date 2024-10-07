Если Трамп будет переизбран, он намерен отменить временный статус защиты для гаитянских мигрантов, проживающих в Спрингфилде.

Трамп заявил в интервью NewsNation, что хотел бы отменить статус временной защиты для определенных лиц и отправить их обратно на родину, хотя, по его мнению, это было бы незаконным действием.

Трамп объявил о своем намерении отозвать ТЗС, сказав: "Абсолютно. Я бы отменил его и отправил бы их обратно в свою страну".

Гаитянские мигранты в Спрингфилде стали жертвами дезинформации со стороны Трампа и его союзников.

Многие гаитяне въехали в страну в рамках программы временного убежища, введенной администрацией Байдена-Харриса, которая позволяет отобранным участникам с американскими спонсорами въезжать в страну. Кроме того, многие гаитяне защищены от депортации благодаря статусу временной защиты (ТЗС), который позволяет им жить и работать в США в течение определенного периода.

Многие из этих лиц получили ТЗС после расширения администрацией Байдена-Харриса списка подходящих гаитяне в июне. В то же время другие проживали в США с ТЗС до администрации Байдена-Харриса.

Когда его спросили о реакции Гаити на возвращение этих лиц в случае отмены, Трамп остался расплывчатым, сказав: "Они примут".

"Да, они примут их, если я отправлю их обратно. Если я отправлю их, они примут их", - сказал Трамп, не предоставив дальнейших подробностей.

Во время своего пребывания в должности Министерство внутренней безопасности под руководством Трампа активно занималось отменой различных назначений ТЗС, которые действовали десятилетиями.

Недавно Трамп распространял опровергнутые теории заговора о поедании домашних животных гаитянскими мигрантами в Спрингфилде во время прошлогоднего президентского дебата в рамках своей более широкой цели посеять страх перед иммигрантами и укрепить свои жесткие иммиграционные политики, в том числе массовые депортации.

Спрингфилд подвергся более 35 угроз violencia с 10 по 20 сентября, в том числе угрозы взрыва и эвакуация начальных школ и супермаркетов. Такие угрозы также привели к блокировке в больницах и переходу на дистанционное обучение в некоторых местных колледжах.

Местные чиновники, в том числе мэр Спрингфилда Роб Рю и губернатор штата Огайо-республиканец Майк ДеВайн, осудили слухи как ложные и вредные для сообщества. Сотрудник, связанный с напарником Трампа, сенатором Джи Ди Вэнсом, был проинформирован городским менеджером Спрингфилда Брайаном Хеком, что нет никаких подтвержденных доказательств или сообщений, поддерживающих утверждения, как сообщает CNN.

Сайт Спрингфилда отмечает, что около 12 000-15 000 иммигрантов проживают в округе Кларк, население которого составляет примерно 136 000 человек. Город подчеркивает, что гаитянские иммигранты проживают в Спрингфилде легально.

Гаитянские рабочие существенно contribuют к экономике Спрингфилда, заполняя важные вакансии, признает город. ДеВайн признал, что Спрингфилд испытывает некоторые трудности в адаптации к наплыву в основном гаитянских иммигрантов, но также заявил в прошлом месяце, что они работают над преодолением этих трудностей и считают гаитянских иммигрантов положительным влиянием на сообщество.

В контексте интервью Трампа он выразил желание отменить ТЗС для определенных лиц и отправить их обратно на родину в рамках своих жестких иммиграционных политик. Кроме того, текст упоминает, что Трамп открыто высказывался о гаитянских мигрантах в Спрингфилде, распространяя опровергнутые теории заговора, чтобы посеять страх и поддержать свою иммиграционную позицию.

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