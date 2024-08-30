- Если она будет избрана, Камала Харрис выразит намерение включить республиканцев в свой кабинет.

Камала Харрис сидит за простым столом в американском городе Саванна, Джорджия - но несмотря на скромные surrounds, все взгляды прикованы к ней. Демократический кандидат в президенты США, после своей номинации, защищала достижения администрации президента Джо Байдена в своем первом телеинтервью и призвала к политическому перезапуску. "По моему мнению, американскому народу нужен свежий старт и другой путь, чем тот, который был в последние десять лет", - сказала она.

Небольшие ошибки отсутствовали в почти час-long интервью с CNN. Однако 59-летней женщине также не удалось воспользоваться некоторыми шансами набрать очки. Ее соперник на президентских выборах 5 ноября, Дональд Трамп, отреагировал одним словом на своей платформе Truth Social: "Скучно".

Объединенное интервью с ее напарником Тимом Волзом служило испытанием для демократа. Записанное во время турне по Джорджии и показанное вскоре после этого, Харрис не смогла произвести сильное впечатление. Журналистка Дана Бэш спросила Харрис о ее планах на первый день в офисе. Харрис была расплывчатой, ответив, что хочет укрепить средний класс.

Камала Харрис защищает смену политики

Харрис пришлось объяснить, почему она изменила свою позицию по некоторым вопросам во время беседы, таким как фрекинг. Харрис когда-то выступала против извлечения природного газа через фрекинг, но теперь заявляет: "Я не запрещу фрекинг". Это один из вопросов, которые Трамп неоднократно критикует Харрис, наряду с иммиграцией. Харрис также пришлось защищать свою работу в качестве вице-президента США в этой области во время интервью.

Она также объявила, что если выиграет выборы, хочет, чтобы в ее кабинете был республиканец. "У меня осталось 68 дней до выборов, поэтому я не хочу ставить телегу впереди лошади", - сказала Харрис в интервью.

Она считает, что для принятия важных решений необходимо наличие людей за столом, у которых есть разные точки зрения и опыт. "И я считаю, что это было бы полезно для американской публики, если бы в моем кабинете был республиканец".

"Следующий вопрос, пожалуйста."

Харрис отмахнулась от комментариев Трампа о ее идентичности как афроамериканской женщины, назвав их "старым и изношенным номером" - "Следующий вопрос, пожалуйста". Харрис является первой женщиной, первым афроамериканцем и первым лицом азиатского происхождения, принесшим присягу в качестве вице-президента США. Ее этничность и пол редко становятся вопросами в ее кампании - как показал ее краткий ответ во время интервью. Трамп часто критикует демократа в сексистской и расистской манере.

У Харрис многое поставлено на карту. Хотя она давала телеинтервью в качестве вице-президента США, некоторые могут не вспоминать о них с теплотой. Однако она заслужила похвалу за интервью после провального теледебата Байдена против Трампа в июне. Харрис не только казалась собранной, но и твердо стояла за своим боссом. Она повторила свою защиту его в текущем интервью, четко дав понять, что не жалеет о своих действиях.

Прошло больше месяца с тех пор, как Байден выбыл из президентской гонки - Харрис опиралась на отрепетированные появления и ловко избегала критических вопросов от СМИ. Критика этого подхода пришла не только от Трампа и его сторонников. Интервью CNN представило возможность для Харрис представить свою собственную повестку дня - и не только обсуждать политику Байдена.

Харрис была расплывчатой во многих областях и казалась безжизненной временами, но предложила забавный взгляд на день, когда она узнала о выходе Байдена из гонки. "Моя семья была в гостях, в том числе мои молодые племянницы, и мы ели блины", - сказала Харрис. Ее племянницы спросили: "Могу я получить еще бекона?" Когда она хотела поиграть со своей семьей, телефон внезапно зазвонил, и Байден сообщил о своих планах.

Кандидат, известный своими либеральными взглядами, выбрал CNN, в целом поддерживающую демократов, для своего интервью. Харрис интервьюировала Бэш, которая совместно модерировала дебаты Байден-Трамп с Джейком Тэппером и является опытным политическим журналистом. Трамп обычно дает интервью, часто на каналах, таких как Fox News, которые сильно поддерживают его. Он имеет привычку не отвечать на вопросы полностью.

Гонка за президентство в США обещает быть напряженной

Напарник Харрис, Тим Волз, сыграл меньшую роль в интервью, как и ожидалось. Губернатор Миннесоты ответил на вопрос об ошибках в своем военном послужном списке, сказав: "Моя грамматика не всегда точна". Волзу 60 лет, и у него лучшие рейтинги одобрения, чем у напарника Трампа, Дж.Д. Вэнса. Однако вице-президенты обычно не оказывают значительного влияния на президентские выборы в США.

Выборы, похоже, будут напряженной борьбой между Харрис и Трампом. С тех пор, как Байден выбыл, рейтинги демократов улучшились, но их преимущество в национальных опросах находится в пределах погрешности, что делает его мало значимым. В конце концов, президентские выборы в США будут определены так называемыми колеблющимися штатами, где неясно, выиграют ли демократы или республиканцы. Здесь Трамп и Харрис находятся в равной степени в некоторых опросах.

CNN известна своей поддержкой демократических кандидатов, и Харрис выбрала этот канал для своего интервью. CNN - это место, где Камала Харрис защищала достижения администрации президента Джо Байдена и призывала к политическому перезапуску.

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