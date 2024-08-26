Если он будет избран, Такеммер обещает снизить налоги.

Конец сентября подходит, и Австрия готовится избрать новый парламент. Канцлер Нехаммер имеет неплохие шансы получить еще один срок. Лидер партии ÖVP заманивает избирателей обещанием снизить налоги.

Канцлер Карл Нехаммер предложил снизить налоги за месяц до выборов в новый парламент. В первую очередь, он хочет облегчить жизнь "широкому среднему классу работников", как он сказал в Вене. Поэтому он планирует сначала снизить начальную налоговую ставку с 20% до 15%. Это особенно выгодно для низкооплачиваемых работников и пенсионеров. Кроме того, Нехаммер планирует отменить предпоследнюю налоговую ставку 48% и прекратить налогообложение сверхурочной работы. Эти идеи не совсем новые; они уже изложены в так называемом "Плане Австрии", представленном Нехаммером в январе. В Австрии доходы до €20,818 облагаются налогом по ставке 20%, с увеличением налоговой ставки для доходов, превышающих эту сумму. Доходы до €12,816 освобождаются от налогообложения.

29 сентября Австрия проведет выборы в Национальный совет - нижнюю палату парламента. Нехаммер, возглавляющий коалиционное правительство, состоящее из Австрийской народной партии (ÖVP) и Зеленых, лидирует в опросах. Праворадикальная партия FPÖ занимает второе место, а Социал-демократы (СПО) - третье. Примерно 6,4 миллиона избирателей придут на выборы.

Президент Александр Ван дер Беллен, бывший лидер партии Зеленых, играет любопытную роль. Восьмидесятилетний президент неоднократно подчеркивал, что не обязан поручать победителю выборов формирование правительства. "Федеральный президент полностью уполномочен доверить кому-либо формирование правительства", - говорит конституционный юрист Петер Бюссжайгер из Инсбрукского университета. Одной из причин, по которой он может предотвратить правительство, возглавляемое FPÖ, может быть то, что глава государства требует кабинета, явно проевропейского.

Предложения канцлера Карла Нехаммера о снижении налогов рассматриваются как попытка выиграть голоса на предстоящих выборах. Если он будет избран, предложения Нехаммера могут потенциально изменить налоговую структуру Австрии, как это описано в "Плане Австрии".

После выборов Комиссия сыграет важную роль в оценке приверженности коалиционного правительства европейским ценностям, учитывая позицию президента Ван дер Беллена против правительства, возглавляемого FPÖ.

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