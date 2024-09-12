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ПолитикаНовостиИспользование ракет

Если Киев согласится на размещение ракет, Россия окажется в состоянии конфликта с НАТО.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Поддержка развертывания Украиной ракет является, по словам Путина, Versuch канарейки в военных...
Поддержка развертывания Украиной ракет является, по словам Путина, Versuch канарейки в военных действиях против России

Если Киев согласится на размещение ракет, Россия окажется в состоянии конфликта с НАТО.

Согласно президенту России Владимиру Путину, если Запад даст добро Украине использовать дальнобойное оружие против России, это фактически объявит НАТО в войне с Россией. Он объяснил это в интервью государственному телеканалу, заявив: "Это существенно изменит характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, в том числе США и европейские страны, находятся в состоянии войны с Россией".

Путин подчеркнул, что ситуация зависит от того, будут ли страны НАТО прямо вовлечены в военный конфликт на Украине. Если Украина получит разрешение, Россия ответит соответственно, учитывая новые угрозы и изменившийся характер конфликта, добавил Путин.

Украина призывает своих союзников ослабить ограничения на поставку западного оружия, в том числе для поражения России. Однако США колеблются, опасаясь эскалации, которая может потенциально привести к прямому конфликту с Россией.

В ходе визита в Киев в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет рассматривать военные запросы Украины "срочно". Этот вопрос также будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Вашингтоне в пятницу.

Если Украина получит разрешение использовать ракеты против России, это может существенно эскалировать конфликт, потенциально поставив страны НАТО под угрозу прямого вовлечения в войну, как предупредил Путин. В ответ на такой шаг Россия пересмотрит свою стратегическую позицию и примет необходимые меры для противодействия новым угрозам.

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