- "Если ХАМАС одобрит соглашение, они подтвердят свою поддержку палестинского населения"

Госсекретарь США Энтони Блинкен все еще находится в своем турне по Ближнему Востоку, посещая Израиль и Египет. Его цель - снизить напряженность и договориться о прекращении огня в Газе, а также освободить заложников. С понедельника вечером появилась оптимизм, что разрешение может быть достигнуто. Энтони Блинкен объявил на пресс-конференции, что Израиль согласился с недавним поддерживаемым США предложением о прекращении огня. Теперь дело за ХАМАСом, чтобы одобрить сделку.

По словам Блинкена, "Если ХАМАС и его лидеры действительно заботятся о палестинском народе, они должны согласиться на эту сделку". Это лучший, быстрый и единственный способ положить конец страданиям мужчин, женщин и детей в Газе после нападения ХАМАСа и других исламских групп 7 октября. На момент понедельника вечером ответа из Газы не поступало.

Давление на лидера ХАМАСа Яхью аль-Синвара

Перед своим заявлением Блинкен встретился с родственниками заложников. Как сообщает телеканал 12 в Израиле, Блинкен намекнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху серьезно настроен на достижение соглашения в этот раз. Он даже предположил, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней.

Блинкен также отметил огромное давление на лидера ХАМАСа Яхью аль-Синвара для принятия моста предложения. Египет и Катар также оказывают давление в качестве посредников.

Текущее предложение моста аналогично соглашению о прекращении огня, представленному президентом США Джо Байденом в мае, сказал Блинкен. Процесс начнется с шестинедельного прекращения огня, во время которого будут освобождены заложники и обменяны заключенные. После этого начнутся переговоры о условиях постоянного прекращения огня.

В ближайшие дни эксперты соберутся, чтобы уточнить детали реализации соглашения. "Это сложные вопросы, которые потребуют трудных решений от лидеров", - сказал Блинкен.

Блинкен все еще надеялся на быстрое соглашение: "Чем дольше это длится, тем больше заложники страдают и рискуют умереть". Он также предупредил о возможных других инцидентах из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль рассматривает уступки по коридору Филадельфии

Коридор Филадельфии, который Израиль захватил в мае и служит границей между Газой и Египтом, стал серьезным препятствием в переговорах. ХАМАС хочет полного вывода Израиля, в то время как Нетаньяху хочет, чтобы израильская армия оставалась под контролем, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

Как сообщает израильский журналист Барак Равид, Израиль теперь готов сократить военное присутствие вдоль коридора Филадельфии. Равид заявил об этом на основе двух анонимных израильских источников, знакомых с ситуацией, и также есть продвижение в дискуссиях о повторном открытии южного пограничного перехода Рафах.

В этом неделе запланированы переговоры на уровне чиновников среднего звена по конкретным вопросам в Каире. Еще одно высшее руководство запланировано на воскресенье. Нетаньяху, как сообщается, планирует отправить свою экспертную команду в Каир или Доху.

На данный момент ХАМАС удерживает 115 заложников, согласно израильским записям, из которых 41 объявлен погибшим. Судьба дополнительных заложников, статус которых неизвестен, остается неизвестной и, скорее всего, печальной.

Европейский Союз может сыграть решающую роль в поддержке инфраструктуры и гуманитарной помощи в Газе, учитывая потенциальную реализацию соглашения о прекращении огня. Несмотря на оптимизм Блинкена, лидер ХАМАСа Яхья аль-Синвар находится под значительным давлением со стороны международных посредников, в том числе Египта и Катара, чтобы принять предложение моста.

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