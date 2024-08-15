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Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
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Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает замороженные эмбрионы из хранения в условиях низких температур 4 марта

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

После 20 невероятных лет, посвященных служению нашей общине, с смешанными чувствами мы объявляем о закрытии клиники репродуктивной медицины Хантсвилла, - заявил доктор Эндрю Харпер, медицинский директор клиники в Мэдисоне, в сообщении, размещенном на этой неделе в Facebook.

Клиника репродуктивной медицины Хантсвилла перестанет принимать новых пациентов после 5 сентября, говорится в сообщении.

Клиника репродуктивной медицины Хантсвилла продолжала предоставлять услуги по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в течение недель хаоса в отрасли репродуктивной медицины в Алабаме, последовавших за решением Верховного суда штата в феврале, согласно которому замороженные эмбрионы считаются детьми, и те, кто их уничтожает, могут быть привлечены к ответственности за неправомерное убийство.

Некоторые поставщики ЭКО в Алабаме, по крайней мере, временно прекратили предоставление услуг в том месяце, опасаясь, что решение может означать, что они могут столкнуться с юридическими последствиями каждый раз, когда эмбрион не превращается в успешную беременность.

Харпер не стал приостанавливать услуги в это время неопределенности. "Если какой-то прокурор или генеральный прокурор захочет пойти на меня, пусть попробует", - сказал Харпер CNN в феврале. "Вы можете быть уверены, что мы не сдадимся без борьбы".

Законодатели штата спешно предложили закон, который должен был защитить пациентов и поставщиков ЭКО от ответственности, вытекающей из этого решения. В начале марта губернатор штата подписал закон, направленный на предоставление гражданской и уголовной неприкосновенности поставщикам и пациентам в отношении уничтожения или повреждения эмбрионов.

В среду Харпер сказал CNN, что решение о закрытии клиники не имеет политической мотивации, но после двух лет попыток продать ее он принял личное решение присоединиться к практике в Нью-Йорке.

Он надеется уйти на пенсию в ближайшие годы, и это предложение показалось ему наиболее разумным, сказал Харпер.

"Мне просто нужен смена обстановки и постепенно уйти на покой", - сказал Харпер. "Я занимаюсь этим 21 год".

Текущие пациенты все еще будут проходить лечение ЭКО по расписанию, заявил Харпер в сообщении.

Решение клиники репродуктивной медицины Хантсвилла последовало за тем, как в апреле больница в Мобиле объявила, что также прекратит предоставление услуг ЭКО к концу года.

Центры по контролю и профилактике заболеваний приводят клинику репродуктивной медицины Хантсвилла и Центр репродуктивной медицины в больнице Мобиль среди восьми поставщиков технологий репродуктивной помощи в Алабаме.

Закрытие клиники репродуктивной медицины Хантсвилла существенно повлияет на нас, так как мы пользовались их услугами в течение многих лет. Решение доктора Харпера присоединиться к практике в Нью-Йорке является личным и не имеет политической мотивации, как он заявил в недавнем интервью CNN.

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